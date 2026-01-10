Saat 15.30'da oynanacağı açıklanan ancak güvenlik nedeniyle saat 13.00'e alınan derbide Galatasaray sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray MCT Technic, ligdeki derbi mücadelesinde Beşiktaş GAİN’i 89-73 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki 8. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş GAİN üst üste 2. yenilgisini aldı.

ÇEKİŞMELİ MÜCADELE

1. Periyot: Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Galatasaray, Gillespie’nin etkili oyunuyla farkı açtı. İlk çeyrek 23-22 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı.

2. Periyot: McCollum'un üçlükleriyle öne çıkan sarı-kırmızılılar, devreye 47-44 önde girdi.

3. Periyot: Beşiktaş hücumda zorlanırken, Muhsin Yaşar'ın serbest atışlarıyla fark çift hanelere çıktı (62-52). Çeyrek 68-59 Galatasaray üstünlüğüyle bitti.

Son Periyot: McCollum ve Palmer'ın katkılarıyla farkı açan Galatasaray, maçı 89-73 kazandı.

Galatasaray MCT Technic:

Robinson 11 (38. dakikada 5 faulle çıktı)

Can Korkmaz 11

Palmer 12

Gillespie 13

White 12

McCollum 13

Meeks 10

Rıdvan Öncel 2

Muhsin Yaşar 5

Beşiktaş GAİN:

Mathews 11

Berk Uğurlu 8

Anthony Brown 5

Vitto Brown 6

Zizic 8

Dotson 13

Kamagate 11

Yiğit Arslan 10

Lemar 1

DETAYLAR:

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

Arda Turan da izlemeye geldi: Galatasaray derbiyi kazandı

Önemli isimler tribünde yer aldı.

Galatasaray yöneticileri İbrahim Hatipoğlu ve Eray Yazgan ile Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan karşılaşmayı salonda takip etti.

Galatasaray MCT Technic, derbide güçlü rakibi Beşiktaş GAİN’i net bir skorla mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Beşiktaş ise üst üste ikinci yenilgisini alarak liderlik yarışında yara aldı.