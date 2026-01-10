Derbiyi Galatasaray kazandı
Saat 15.30'da oynanacağı açıklanan ancak güvenlik nedeniyle saat 13.00'e alınan derbide Galatasaray sahadan galip ayrıldı.
Galatasaray MCT Technic, ligdeki derbi mücadelesinde Beşiktaş GAİN’i 89-73 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki 8. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş GAİN üst üste 2. yenilgisini aldı.
ÇEKİŞMELİ MÜCADELE
- 1. Periyot: Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Galatasaray, Gillespie’nin etkili oyunuyla farkı açtı. İlk çeyrek 23-22 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı.
- 2. Periyot: McCollum’un üçlükleriyle öne çıkan sarı-kırmızılılar, devreye 47-44 önde girdi.
- 3. Periyot: Beşiktaş hücumda zorlanırken, Muhsin Yaşar’ın serbest atışlarıyla fark çift hanelere çıktı (62-52). Çeyrek 68-59 Galatasaray üstünlüğüyle bitti.
- Son Periyot: McCollum ve Palmer’ın katkılarıyla farkı açan Galatasaray, maçı 89-73 kazandı.
Galatasaray MCT Technic:
- Robinson 11 (38. dakikada 5 faulle çıktı)
- Can Korkmaz 11
- Palmer 12
- Gillespie 13
- White 12
- McCollum 13
- Meeks 10
- Rıdvan Öncel 2
- Muhsin Yaşar 5
Beşiktaş GAİN:
- Mathews 11
- Berk Uğurlu 8
- Anthony Brown 5
- Vitto Brown 6
- Zizic 8
- Dotson 13
- Kamagate 11
- Yiğit Arslan 10
- Lemar 1
DETAYLAR:
- Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
- Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız
Arda Turan da izlemeye geldi: Galatasaray derbiyi kazandı
Önemli isimler tribünde yer aldı.
Galatasaray yöneticileri İbrahim Hatipoğlu ve Eray Yazgan ile Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan karşılaşmayı salonda takip etti.
Galatasaray MCT Technic, derbide güçlü rakibi Beşiktaş GAİN’i net bir skorla mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Beşiktaş ise üst üste ikinci yenilgisini alarak liderlik yarışında yara aldı.