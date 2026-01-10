Arda Turan da izlemeye geldi: Galatasaray derbiyi kazandı

Arda Turan da izlemeye geldi: Galatasaray derbiyi kazandı
Yayınlanma:
Beşiktaş GAİN'i konuk eden Galatasaray MCT Technic, 89-73 kazandı. Shakhtar Donetsk teknik diretkröü Arda Turan da mücadeleyi saha kenarından izledi.

Basketbol Süper Ligi'nin 15. Haftasında Galatasaray MCT Tecnhic sahasında Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 89-73 mağlup etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Ligde oynadığı ilk 13 maçı kazanan Beşiktaş GAİN ise üst üste 2. kez mağlup oldu.



ARDA TURAN DA GELDİ

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, kulüp genel sekreteri Eray Yazgan ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmayı salonda takip etti.

DETAYLAR

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

Galatasaray MCT Technic: Robinson 11, Can Korkmaz 11, Palmer 12, Gillespie 13, White 12, McCollum 13, Meeks 10, Rıdvan Öncel 2, Omoruyi, Muhsin Yaşar 5

Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Berk Uğurlu 8, Anthony Brown 5, Vitto Brown 6, Zizic 8, Dotson 13, Kamagate 11, Yiğit Arslan 10, Lemar 1

1. Periyot: 23-22

Devre: 47-44

3. Periyot: 68-59

Beş faulle çıkan: 38.18 Robinson (Galatasaray MCT Technic)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

