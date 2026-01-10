Derbi öncesi ilk görüntüler geldi: TFF'nin inadı skandala dönüştü

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 18.45’te başlayacak.

İlk etapta mücadelenin başlama saati 20.45 olarak belirlenirken olumsuz hava koşulları nedeniyle maç 2 saat erkene alındı.

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için flaş karar: Apar topar özel uçakla İstanbul'a getirdi

RÜZGAR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Ancak TFF’nin bu kararı da stattaki rüzgar sorununu engellemeyi başaramadı. 10 Numara’nın stattan paylaştığı görüntülerde rüzgarın şimdiden etkisini gösterdiği görüldü.

TFF TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken taraftarlar TFF’yi topa tuttu. Kış aylarında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda derbi maçının oynatılacak olmasına sinirlenen taraftarlar tepki gösterdi.

TFF DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNİ REDDETTİ

Hafta içerisinde Süper Kupa’nın iptal edilmesi veya Tüpraş Stadyumu’na alınması defalarca dile getirilmiş ancak TFF, talepleri reddetmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de finalin Şanlıurfa’da oynanmasını istemiş ancak karşılık bulamamıştı.