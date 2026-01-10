Okan Buruk kaleci tercihinin nedenini açıkladı

Süper Kupa'da final zamanı! Galatasaray ve Fenerbahçe finalde karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

''TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ''

Okan Buruk açıklamasında, "Yolda trafik de vardı, bu havada, bu şartlarda iki takımın taraftarlarının bu stada koşarak gelmesi çok değerli. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, biz de gerekeni sahada yapacağız. Bu maçların heyecanı her zaman başkadır. Sahada kalmak gerekiyor. Sonra planlarımızı uygulamak istiyoruz. Rakibimizin de yeni transferleri sahada olacak. Bizim de alışık olmuş kadromuz var." dedi.

GÜNAY TERCİHİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Okan Buruk, kaleci Günay Güvenç tercihi hakkında ise, "Kadroda orta sahayı değiştirdik. Kalede de Günay'ı tercih ettik. Geçen sene kupada Günay vardı, onu seçtik. Uğurcan da Trabzonspor'a karşı iyi oynadı. Herkes çok oynamak istiyor." dedi.

''MAÇA HAZIRIZ''

Tecrübeli teknik adam son olarak, "Kazanmak istiyoruz. Rüzgarın durumu iki takım için de önemli olacak. Soğuk, yağmurlu, rüzgarlı hava bizi bekliyor. Tabanı yüksek ayakkabılarımızı giydik, maça hazırız. (Gülerek)." yorumunu yaptı.