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Halk TV Spor Acun Ilıcalı gizledi: Hull City'nin transfer edeceği Türk futbolcu ortaya çıktı

Acun Ilıcalı gizledi: Hull City'nin transfer edeceği Türk futbolcu ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın isim vermeden görüştüğünü açıkladığı Türk asıllı Alman futbolcu belli oldu. Hull City, Augsburg forması giyen Mert Kömür'le masaya oturdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı gizledi: Hull City'nin transfer edeceği Türk futbolcu ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Turuncu-siyahlılarda patron Acun Ilıcalı transfer çalışmalarını bizzat yürütüyor.

ACUN ILICALI'NIN HEDEFİ MERT KÖMÜR

Premier Lig'de kalıcı olacak bir kadro kurmayı amaçlayan Acun Ilıcalı'nın hedefindeki Türk futbolcu belli oldu. Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Hull City, Augsburg forması giyen Mert Kömür'le görüşmelere başladı.

21 yaşındaki futbolcunun ikna edilmesinin ardından turuncu-siyahlılar, Alman kulübüyle temasa geçip bonservis pazarlığına oturacak.

Acun Ilıcalı gizledi: Hull City'nin transfer edeceği Türk futbolcu ortaya çıktı - Resim : 1

İSİM VERMEDEN AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarına dair bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, isim vermeden bir Türk asıllı Alman bir futbolcuyla görüştüklerini ifade etmişti. Ilıcalı transfere yüzde 70 ihtimal vermişti.

Acun Ilıcalı gizledi: Hull City'nin transfer edeceği Türk futbolcu ortaya çıktı - Resim : 2

2 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Augsburg formasıyla 30 maça çıkan Mert Kömür, bin 584 dakika sahada kaldı. Genç 10 numara, 2 gol ve 4 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Hull City
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