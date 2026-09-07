Abdülkerim Durmaz Sporting Lizbon Galatasaray maçının sonucunu duyurdu
Abdülkerim Durmaz, Sporting Lizbon maçına dair konuştu. Durmaz, Portekiz ekibinin 2-1 galip geleceğini öne sürdü.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. 9 Eylül Çarşamba günü José Alvalade Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
ESPEN ESKAS DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas düdük çalacak. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek.
"SPORTING LIZBON 2-1 KAZANIR"
Karşılaşma öncesi Beyaz Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz skor tahmininde bulundu. Durmaz, Portekiz ekibinin sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılacağını öne sürdü.
KENDİ LİGLERİNDE 2. SIRADALAR
Süper Lig'de ilk 4 haftada 10 puan toplayan Galatasaray liderlik koltuğunda oturuyor. Portekiz'de 5 haftada 13 puan toplayan Sporting Lizbon ise 2. sırada yer alıyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi