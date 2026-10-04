9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu tamamlandı Organizasyona 23 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı

Mint Organizasyon tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu’nda günün ilk yarışı olan 10K saat 07.00’de, 21K 07.15’te, 5K ise 07.30’da start aldı.

Sporcular; Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Kumbahçe ve marina hattı başta olmak üzere Bodrum’un simge noktalarından geçen parkurlarda mücadele etti. 21K parkuru Bitez ve Konacık yönünde ilerlerken, 10K ve 5K yarışları kent merkezindeki güzergâhlarda koşuldu.

Asics ve Bodrum Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve BODER’in destekleriyle gerçekleştirilen Bodrum Yarı Maratonu’nda; Acıbadem, Garmin, Uludağ Premium, Herbalife, Very Chic Hotel, 3 Enerji Elektrik, Sünger Pizza, Müskebi Suit Apart ve Fifi Bistro co-sponsor, MediaMarkt da katılımcı marka olarak yer aldı.

BAŞKAN MANDALİNCİ START VERDİ, 5K’DA KOŞTU

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ve Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, yarışların startını verdi. Üç isim daha sonra 5K parkurunda sporcularla birlikte koşarak organizasyona katıldı.

Başkan Mandalinci, yarış öncesinde yaptığı açıklamada, “Yılın en güzel anlarından birini yaşıyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Her yıl olduğu gibi yine birlikte ter dökeceğiz. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Tüm sporcularımıza kazasız, belasız ve keyifli bir yarış diliyorum” dedi.

KOŞUNUN ARDINDAN EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ

Koşuya katılan sporculardan Hasan Can Altıner, yarışın ardından Beste Mürşitoğlu’na evlilik teklifi etti. Yarış heyecanını mutlulukla taçlandıran Altıner’in teklifi, çevredeki sporcular ve katılımcılardan da büyük ilgi gördü.

MADALYALAR ÖZEL ÖZEL ÇOCUKLARIN EMEĞİYLE HAZIRLANDI

Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu’nun finisher madalyaları, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesinde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar tarafından hazırlandı. Sporcuların yarış sonunda aldıkları madalyalar, çocukların emeğiyle hazırlanarak organizasyonun sosyal sorumluluk yönünü öne çıkardı.

23 ÜLKEDEN 2 BİN 500 SPORCU KOŞTU

Bodrum Yarı Maratonu, bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcuları aynı parkurlarda bir araya getirdi. 23 ülkeden toplam 2 bin 500 atlet, Bodrum’un denizi, tarihi ve kent yaşamı eşliğinde 21K, 10K ve 5K parkurlarında mücadele etti.

Bodrum’un “Sarı Yaz” günlerinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Kazakistan, İran, İsveç, Sudan, İsviçre, Güney Afrika, Turks ve Caicos Adaları, Fas, Ürdün, Danimarka, Hollanda, Ukrayna, Lüksemburg, Belarus, Kanada, Belçika ve Moldova’dan sporcular start aldı. Farklı yaş ve seviyelerden koşucular, Bodrum’un kendine özgü atmosferinde yarış heyecanı yaşadı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ

21K, 10K ve 5K parkurlarında kadın ve erkek genel klasmanında dereceye giren sporcular, Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Sporculara ödüllerini Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Turizmi Dairesi Başkanlığı Organizasyon Gözlemcisi Nilüfer Bircan, Asics Türkiye Genel Müdürü Masato Bamba, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Asım Tatar, Sünger Pizza Öncü İşletmecisi Hüsnügül Öncü, Garmin Türkiye Genel Müdürü Hasan Güder ve Uludağ İçecek Satış Takım Lideri Efe Demircan takdim etti.

BODRUM KAYMAKAMI SIRMALI: SPORUN VE BİRLİKTELİĞİN YAŞANDIĞI GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bodrum için böyle güzel bir organizasyonun parçası olmaktan çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporun ve birlikteliğin yaşandığı güzel bir organizasyon oldu. Farklı şehirlerden ve ülkelerden aynı amaç için Bodrum’a geldiniz ve buranın güzelliklerine şahit oldunuz. Yarışta yer alan tüm sporcuları tebrik ediyorum” dedi.

MANDALİNCİ: SENEYE 10’UNCU YILINDA TÜM TİŞÖRTLERİMİZ TURUNCU OLACAK

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bu yıl ‘Bodrum’da koşmak iyi hissettirir’ mottosuyla 9’uncu kez yola çıktık. Seneye 10’uncu kez bu yarışı düzenleyeceğiz. Bodrum Yarı Maratonu’na hem ev sahipliği hem de paydaş olarak bulunmaktan memnunuz. Büyüklerimize, bu sporda bize örnek oldukları için teşekkür ediyorum. İlk 10’a giren sporcuların seneye kayıt ücretlerini ben karşılayacağım. Her zaman sizleri güzel bir şekilde Bodrum’da ağırlamak istiyoruz. Seneye yanınızda bir kişiyle birlikte Bodrum’da görmek istiyoruz. 10’uncu yılda tüm tişörtlerimiz turuncu olacak. Muğla Valimiz, Kaymakamımız, İlçe Spor Müdürlüğümüz, Mint Organizasyon, emniyetimiz, jandarmamız, sponsorlarımız ve organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

DUMRUK: 10’UNCU YILDA DAHA FAZLA KATILIMLA BULUŞMAK İSTİYORUZ

Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, “Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen sporcularımızla birlikte yarışı tamamladık. Seneye organizasyonun 10’uncu yılında daha fazla katılımla sizleri yine burada görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Organizasyonun yarış programının ardından eğlence Surfer Caravan Beach Ortakent’te devam etti. Surfer Caravan Finisher Beach Party’de DJ performansının yanı sıra Neyzen ve BATE Bahadır Aksoy sahne aldı. Yarış hafta sonu, müzik ve eğlence programıyla tamamlandı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

21K, 10K ve 5K parkurlarında derece elde eden sporcular şu şekilde:

21K Erkekler

1- Üzeyir Söylemez 1:13:20.69

2- Pavel Zakharov (Rusya) 1:16:54.19

3- Ömer Oklu 1:16:56.73

21K Kadınlar

1- Ezgi Akarsu 1:31:27.61

2- Aleksandra Iakovleva (Rusya) 1:33:44.42

3- Aliye Ayta 1:37:00.45

10K Erkekler

1- Ufuk Arda 0:33:47.53

2- Güngör Özege 0:36:16.99

3- Uğur Pehlivan 0:36:26.35

10K Kadınlar

1- Gamze Turhan 0:43:15.86

2- Çağla Elmas 0:44:45.70

3- Liubov Larionova (Rusya) 0:44:48.33

5K Erkekler

1- Fedır Bezlepkın 0:17:41.28

2- Erdem Aydakul 0:19:10.80

3- Uras Danan 0:19:16.93

5K Kadınlar

1- Aslı Arık 0:19:46.12

2- Fatma Taş 0:20:22.79

3- Irmak Demir 0:20:29.13