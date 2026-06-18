800 bin euroyu beğenmeyen gitsin Çorum’da oynasın: "Günahımız alındı"

Kocaelispor iç transferde Smolcic'le son anda anlaşamadı. Smolcic, Çorum FK'ya gitti. Gazeteci Hayrettin Albayrak, Özgür Kocaeli'deki yazısında olayın detaylarını anlattı.

Albayrak, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Günlerdir gündemin birinci maddesiydi Smolcic. Öyle ya, geçen sezon ligin en az gol yiyen takımlarından biri olmamızda önemli rol oynamıştı Hırvat yıldız. Üstelik yaşı da gençti. Hatırı sayılır bir bonservis bedeli vardı, istediği rakam da az değildi ama mali anlamda belli bir seviyeye çıkmak böylesi özel futbolcular için doğaldı.

"NE YAZIK Kİ ÇORUMLU YAPTI"

Tam anlaştık, yıllık 800 bin euroya 3 senelik el sıkışıldı derken, Çorum FK işe çomak soktu. Kuşkusuz Çorum FK’nın yaptığı doğru değil. İki kulüp arasında belli bir dostluk da var. Bu kadar zorlamaları etik olmadı. Hani bir söz var ya, “Senin yaptığını Çorumlu bile yapmaz” diye. Ne yazık ki Çorumlu bile yaptı. Asıl kabahatin futbolcunun yurt dışı menajerinde olduğu düşüncesindeyim. Tüm hesabı, kitabı daha fazla para koparmak üzerine kurulu. 800 bin euroya kadar çıktılar, biraz daha naz edersek, başka takımları da devrede tutarsak daha fazlasını koparırız düşüncesiyle hareket ettiği çok net. Yoksa ben Smolcic’in, Kocaelispor dururken Çorum FK’da oynamak isteyeceğini hiç düşünmüyorum. Aradaki 150 bin euro farka tav olacağını da sanmıyorum.

Kocaelispor yönetiminin salı akşamı futbolcunun Çorum FK ile görüşeceğini öğrenmesi üzerine transferi durdurma kararı alması son derece yerindeydi. Her kulüp böyle bir tavır gösterir. Teknik direktörle yaptığın görüşmede “Tamam, imza atacağım” diyorsun, 1 saat geçmeden başka bir takımla görüşmeye gidiyorsun. Dürüst bir davranış değil bu. Menajer futbolcuyu kandırmış gibi duruyor. Daha doğrusu aklını çelmiş ama Smolcic’in de dik durması lazımdı. Sonuçta adı sanı duyulmamışken onu Süper Lig piyasasında bir yerlere getiren Kocaelispor ve Selçuk İnan’dı. Menajerine, “Görüşmeye falan gitmem, ben Kocaelispor’a imza atacağım” demesi, kararlı bir duruş sergilemesi gerekirdi.

"YAPTIĞININ BEDELİNİ ÖDESİN"

Şimdi ne olacak, bilmiyoruz. Dediğim gibi menajer bir blöf yaptı, Kocaelispor rakamı biraz daha yukarı çekti ama karşılığında resti gördü. Çorum FK ile anlaşırlar mı? Kocaelispor kapıları kapatırsa başka seçenekleri olmaz zaten. Peki böyle bir durumda geri dönüş olursa Kocaelispor, Smolcic’i transfer etmeli mi? Başkan Recep Durul böyle bir ihtimalden söz etti ve olursa yeniden bir durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi. Taraftarın yorumlarına bakıyorum; düne kadar Smolcic transferi gerçekleşmedi diye yönetime veryansın ediliyordu. Son gelişme, yani anlaşıp Çorum’la görüşmeye gitmesi sonrasında Hırvat isim gözden düştü. Yorumların geneli, “Zorlamanın anlamı yok, boş verelim” yönünde. Alınmadı diye artık kimse yönetimi suçlamaz.

Son teklif edilen rakamlara bakıldığında da yönetimin üst limite çıktığı, gereğini yaptığı görülüyor. Vergiyle birlikte yıllık 1 milyon Euro’dan söz ediyoruz. Geçen sezon 450 bin Euro’ya oynayan bir futbolcu için iyi rakam. Değer mi? Fazlasıyla. Kapıları kapatmayalım ama bu son olayla ilgili de bir tavır koyalım. Son teklifi biraz indirelim. 800 yerine 750 diyelim. Yaptığının bedelini ödesin. Beğenmiyorsa Çorum orada, yolu açık olsun.

Haberciliğin gereğini yapmışız. İlla bu yaşananlarda bir sorumlu, bir suçlu aranacaksa o kesinlikle Smolcic’in kendisi ve menajeridir. Son teklifi kabul edip sonrasında cayan onlar. Kocaelispor taraftarı, okurlarımız bize değil, faturayı onlara çıkarsınlar. Burası Özgür Kocaeli Gazetesi; okurlar için en güvenli liman. Yalan habercilikle, palavradan umut dağıtmakla hiç ama hiç işimiz olmaz. Sevgili Aziz Emre Gündeşen’in, Ömer’in, benim; dolayısıyla bu kurumun günahı alındı. Çok şükür ki kısa sürede gerçekler ortaya çıktı."