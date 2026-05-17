6 gollü maçta kazanan yok: Fenerbahçe ve Eyüpspor yenişemedi

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Eyüpspor, 17. dakikada Legowski ile 36. dakikada Metehan Altunbaş'ın golleriyle skoru 2-0'a getirdi ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

FENERBAHÇE'NİN GERİ DÖNÜŞÜ YETMEDİ

Mücadelenin son bölümlerine doğru açılan Fenerbahçe, 69. dakikada Fred ile 79. ve 82. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle maçta geri dönmeyi başardı.

Eyüpspor, 87. dakikada Talha Ülvan'ın golüyle maça yeniden dengeyi getirdi ve aldığı 1 puanla ligde kalmayı başardı.

LİGİ 2. TAMAMLADI

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 74 yaptı ve ligi ikinci sırada bitirdi.

Eyüpspor ise aldığı bir puan sonrası 33 puana yükseldi ve 15. basamakta yer alarak Süper Lig'e tutundu.