40 yıllık kulüp tam maçlar başlarken ligden çekildi: Zehir zemberek açıklama

Süper Lig'de 5 yıl yer alan, büyük başarılar kazanan, Türkiye'yi Avrupa kupalarında da temsil eden 40 yıllık kulüp, tam maçlar başlarken ligden çekildi.

Yeni Malatyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecekti. Malatya Yeşilyurtspor da aynı grupta yer alıyor. Malatya Net Haber'deki habere göre; Yeni Malatyaspor ile Malatya Yeşilyurtspor arasında Orduzu Pınarbaşı tesisleri ve stadyum kullanımı üzerine yapılan görüşmeler Yeni Malatyaspor'un profesyonel liglerden silinmesiyle noktalandı.

Yeni Malatyaspor'un ligde olmayacağını Yeşilyurtspor'un açıklaması dikkat çekti. Yeşilyurtspor açıklamasında, bu duyurunun kendileri tarafından yapılmasının rica edildiği, tek gayenin Malatya futbolunun ortak menfaatleri olduğu ileri sürüldü.

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve kulüp yöneticilerinin katıldığı toplantı sonrasında Yeşilyurtspor, Yeni Malatyaspor’un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmayacağını duyurdu.

Ancak daha sonra Yeni Malatyaspor'dan zehir zemberek bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçen sezon (2025-2026) Yeşilyurtspor'a sezon sonuna kadar verdiğimiz, 2029'a kadar geçerli kira sözleşmesine rağmen, Yeni Malatyaspor'a ait tesislerimize çöktünüz. 2026-2027 sezonu çalışmalarına başlayacağımız sırada el koyup kapıya zabıta diktiniz; ardından stadyuma da el koydunuz ve 'Bizden başka takım oynayamaz' dediniz.

Malatya futboluna zarar gelmesin diye, AFAD ve kurtarma ekiplerinin kaldığı tesisi tadilat yapın, biz de çalışmalara başlayalım dedik. İki aylık oyalama sonucunda 'Şu an yapamayız' cevabını aldık. Tesislerde iki adet çim saha vardır. 'Birinde biz antrenman yapalım' teklifimizi de kabul etmediniz. Bize yakınınızdaki ve kendinizin 'hayvan bile kalamaz' dediğiniz bir yeri teklif ettiniz; bunu da kabul etmedik. 'Malatya futbolu iki takımı kaldırmaz, siz çekilin' dediniz. Zaten bize başka bir şans bırakmadınız. Şimdi size soruyoruz: Biz ne yapabilirdik? Dalımızı budağımızı kestiniz. Her türlü imkan sizde, tekel olmak için her yolu denediniz; hayrını görün.”