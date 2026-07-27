Halk TV Spor 112 yıllık TFF 3. Lig ekibinde kriz: Ya holding gelecek ya kayyum

112 yıllık TFF 3. Lig ekibinde kriz: Ya holding gelecek ya kayyum TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da yönetimi devralacak bir isim çıkmayınca takım antrenmanlara başlayamadı. İstanbul'dan bir holding yönetimi devralmayı değerlendirirken son çare kayyum atanacak.