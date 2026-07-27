112 yıllık TFF 3. Lig ekibinde kriz: Ya holding gelecek ya kayyum
TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da yönetimi devralacak bir isim çıkmayınca takım antrenmanlara başlayamadı. İstanbul'dan bir holding yönetimi devralmayı değerlendirirken son çare kayyum atanacak.
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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay'da yaşanan yönetim belirsizliğinin sürmesi nedeniyle A takımın antrenmanlara başlama tarihi yine ertelendi.
YÖNETİMDE KRİZ ÇIKINCA ANTRENMANLARA BAŞLAYAMADILAR
Kendi tesislerinde bugün sahaya inmesi beklenen siyah-beyazlı takımın önümüzdeki günlerde verilecek yönetimsel kararın ardından topbaşı yapacağı belirtildi.
İSTANBUL'DAN BİR HOLDİNG İLGİLENİYOR
Mevcut başkan Sinan Kanlı'nın görevi bırakmaya hazırlandığı siyah-beyazlılarda yönetime talip olan İstanbul merkezli bir holding bünyesinde oluşturulan çalışma grubu, son kararını en geç cuma günü verecek.
KAYYUM ATANABİLİR
Yeterli bütçe oluşturulması halinde yönetimi devralacak çalışma grubu, teknik ekibi belirleyip takımın sahaya inmesini sağlayacak. Süreç olumsuz sonuçlanırsa 112 yıllık tarihi İzmir kulübüne kayyum atanması gündeme gelecek. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi