Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 112 yıllık TFF 3. Lig ekibinde kriz: Ya holding gelecek ya kayyum

112 yıllık TFF 3. Lig ekibinde kriz: Ya holding gelecek ya kayyum

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da yönetimi devralacak bir isim çıkmayınca takım antrenmanlara başlayamadı. İstanbul'dan bir holding yönetimi devralmayı değerlendirirken son çare kayyum atanacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
112 yıllık TFF 3. Lig ekibinde kriz: Ya holding gelecek ya kayyum
Son Güncelleme:

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay'da yaşanan yönetim belirsizliğinin sürmesi nedeniyle A takımın antrenmanlara başlama tarihi yine ertelendi.

YÖNETİMDE KRİZ ÇIKINCA ANTRENMANLARA BAŞLAYAMADILAR

Kendi tesislerinde bugün sahaya inmesi beklenen siyah-beyazlı takımın önümüzdeki günlerde verilecek yönetimsel kararın ardından topbaşı yapacağı belirtildi.

İSTANBUL'DAN BİR HOLDİNG İLGİLENİYOR

Mevcut başkan Sinan Kanlı'nın görevi bırakmaya hazırlandığı siyah-beyazlılarda yönetime talip olan İstanbul merkezli bir holding bünyesinde oluşturulan çalışma grubu, son kararını en geç cuma günü verecek.

KAYYUM ATANABİLİR

Yeterli bütçe oluşturulması halinde yönetimi devralacak çalışma grubu, teknik ekibi belirleyip takımın sahaya inmesini sağlayacak. Süreç olumsuz sonuçlanırsa 112 yıllık tarihi İzmir kulübüne kayyum atanması gündeme gelecek. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF 3. Lig Altay
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro