30'a ulaşan Ana Cristina durdurulamadı: Brezilya feci çarptı
Milletler Ligi çeyrek finalde Fenerbahçeli Ana Cristina 30 yaptı, Brezilya Japonya'yı feci çarptı.
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Brezilya ilk seti kaybetmesine rağmen sonra coştu, Japonya'yı üst üste aldığı setlerle yendi.
Fenerbahçeli Ana Cristina, Brezilya formasıyla şov yaparken, 30 sayıya ulaştı.
Japonya'yı yenen Brezilya, Çin'de oynanan 2026 Milletler Ligi yarı final maçında İtalya ile eşleşti.
Brezilya - İtalya yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
BREZİLYA - JAPONYA: 3-1
Salon: East Asian Games Dome
Hakemler: Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
Brezilya: Roberta, Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Lorena (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara, Luzia)
Japonya: Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura (Kojima, Fukudome, Shigihara, Sakae, Iwasawa, Kitamado, Akimoto, Yamaguchi)
Setler: 24-26, 25-22, 25-16, 25-20
Süre: 120 Dakika