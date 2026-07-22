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Halk TV Spor 30'a ulaşan Ana Cristina durdurulamadı: Brezilya feci çarptı

30'a ulaşan Ana Cristina durdurulamadı: Brezilya feci çarptı

Milletler Ligi çeyrek finalde Fenerbahçeli Ana Cristina 30 yaptı, Brezilya Japonya'yı feci çarptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
30'a ulaşan Ana Cristina durdurulamadı: Brezilya feci çarptı

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Brezilya ilk seti kaybetmesine rağmen sonra coştu, Japonya'yı üst üste aldığı setlerle yendi.

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Fenerbahçeli Ana Cristina, Brezilya formasıyla şov yaparken, 30 sayıya ulaştı.
Japonya'yı yenen Brezilya, Çin'de oynanan 2026 Milletler Ligi yarı final maçında İtalya ile eşleşti.
Brezilya - İtalya yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

BREZİLYA - JAPONYA: 3-1

Salon: East Asian Games Dome
Hakemler: Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
Brezilya: Roberta, Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Lorena (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara, Luzia)
Japonya: Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura (Kojima, Fukudome, Shigihara, Sakae, Iwasawa, Kitamado, Akimoto, Yamaguchi)
Setler: 24-26, 25-22, 25-16, 25-20
Süre: 120 Dakika

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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