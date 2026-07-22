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İtalya ezdi geçti: Yarı finale yükseldi

Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya Hollanda'yı ezdi geçti ve çeyrek finale yükseldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İtalya ezdi geçti: Yarı finale yükseldi

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde İtalya ezdi geçti.
Hollanda'yı 3-0 yenen İtalya Milli Takımı yarı finale yükseldi.
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda İtalya, setleri 25-21, 25-16, 25-16 üstünlükle tamamladı.

İtalya ezdi geçti: Yarı finale yükseldi - Resim : 1

İtalya Milli Takımı'nda Fenerbahçeli Orro, Galatasaraylı Myriam Sylla ve Eczacısbaşı'nın yeni transferi Antropova da oynadı.

İTALYA - HOLLANDA ​​​​​​: 3-0​

Salon: East Asian Games Dome
Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)
İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Giovannini, Omoruyi)
Hollanda: Van Aalen, Jansen, Baijens, Dambrink, Knollema, Stuut (Hester Jasper, Bongaerts, Van De Vosse, Marrit Jasper, Vos,
Setler: 25-21, 25-16, 25-16
Süre: 80 dakika (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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