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3 maçını da kaybeden milli takım taktik çalıştı

Uluslar Ligi'ndeki 3 maçını kaybeden A Milli Futbol Takımımız, İtalya maçı için çalışmalara başladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
3 maçını da kaybeden milli takım taktik çalıştı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına Belçika'da başladı.

BELÇİKA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Standard Liege Kulübünün akademi tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Belçika-Türkiye maçına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise saha çalışması yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, çeviklik ve son vuruş çalışmalarının ardından taktik oyunla sona erdi.

MONTELLA BASIN TOPLANTISINDA KONUŞACAK

Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını yarın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla tamamlayacak. Ardından TSİ 17.30'da Bologna'ya gidecek A Milli Futbol Takımı'nda Montella ve bir futbolcu, mücadelenin oynanacağı Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 19.45'te basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Montella
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