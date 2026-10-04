286 gün sonra döndü: 25 dakika bile dayanamadı!

Galatasaray'ın eski savunmacısı Marcao, Sevilla'da sakatlıklarla geçen dönemin ardından yeşil sahalara geri döndü ancak Brezilyalı futbolcunun dönüşü hiç beklediği gibi olmadı. Aston Villa ile oynanan Antonio Puerta Kupası maçında ilk 11'de sahaya çıkan Marcao, henüz karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Sevilla'da kaptan olarak sahaya çıkan Marcao, maçın başından itibaren görevine devam ederken kısa süre sonra sakatlık problemi yaşadı. Yapılan kontrollerde Brezilyalı stoperin sağ kuadriseps bölgesinde, kas dokusu ile çevresindeki bağları etkileyen miyofasyal bir problem tespit edildi.

Sevilla Kulübü, Marcao'nun sahalara dönüş tarihinin tedavi sürecindeki gelişmelere göre netleşeceğini açıkladı.

286 GÜN SONRA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Marcao, Sevilla formasını son olarak 20 Aralık 2025'te Real Madrid deplasmanında giymişti. Söz konusu karşılaşmada kırmızı kart gören deneyimli savunmacı, hakeme yönelik ifadeleri nedeniyle 6 maçlık ceza almıştı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Marcao'nun LaLiga kadrosundaki kaydı da Neal Maupay'ın listeye dahil edilebilmesi için silinmişti.

Sezon öncesindeki hazırlık döneminde bir kez daha sakatlık yaşayan Marcao, Aston Villa maçıyla birlikte 286 gün sonra yeniden sahaya çıkma fırsatı buldu. Ancak Brezilyalı oyuncunun dönüşü yalnızca 25 dakika sürdü.

TRİBÜNLERDEN ISLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Marcao, saha kenarına gelirken Sevilla tribünlerinin tepkisiyle karşılaştı. Brezilyalı futbolcu, yoğun ıslıklar eşliğinde kenara geldi.

SEVILLA'DA SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI

Marcao'nun Sevilla kariyeri, düzenli forma şansı bulmasını engelleyen sakatlıklarla geçti. İspanyol ekibine transfer olduğu günden bu yana farklı dönemlerde kas ve kemik problemleri yaşayan oyuncu, son sakatlığıyla birlikte toplamda 13. kez benzer bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Brezilyalı savunmacının yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sevilla formasıyla yaklaşık 100 resmi karşılaşmayı kaçırdığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN 12 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Marcao, 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olmuştu. İspanyol kulübü, Brezilyalı futbolcu için sarı-kırmızılı takıma 12 milyon euro bonservis bedeli öderken, bonuslarla birlikte toplam rakamın 15 milyon euroya kadar çıkabileceği açıklanmıştı.

Anlaşmada ayrıca Marcao'nun gelecekteki satış veya kiralama işleminden doğacak kârın yüzde 10'unun Galatasaray'a ödenmesi yönünde madde bulunuyordu.

SEVILLA'DA 49 MAÇTA OYNADI

Marcao, Sevilla kariyerinin ilk dört sezonunda tüm kulvarlarda 49 resmi karşılaşmada forma giydi. Bu maçların 37'si LaLiga'da, 6'sı Kral Kupası'nda, 6'sı ise Avrupa kupalarında oynandı.

Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 1 golle katkı sağladı. 2026-27 sezonunda henüz resmi maçta forma giyemeyen Marcao, Aston Villa karşılaşmasıyla hazırlık maçında sahalara dönmüştü.

SAKATLIKLAR NEDENİYLE İSTİKRAR YAKALAYAMADI

Sevilla'daki kariyerinde birçok kez sakatlık yaşayan Marcao, özellikle uyluk ve kas problemleri nedeniyle uzun süreler forma giyemedi.

2022'de arka adalesindeki problem nedeniyle sezon başlangıcını kaçıran oyuncu, aynı sakatlığın tekrarlaması sonrası ameliyat olmuştu. 2023 ve 2024 yıllarında da farklı dönemlerde bacak ve uyluk bölgesinden sakatlıklar yaşayan Marcao, 2025'te ise ayağındaki skafoid kemik kırığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Brezilyalı futbolcunun son olarak hazırlık döneminde sağ kuadriseps bölgesinde yaşadığı problem, Aston Villa karşılaşmasında yeniden nüksetti.