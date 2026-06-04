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21 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı

Türkiye'de de forma giyen eski Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, İspanya'da 2005 yılından bu yana 21 yıldır süren hakkındaki vergi kaçırma iddiaları ile ilgili davayı kazandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
21 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı

Eski Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, İspanya'da 2005 yılından bu yana devam eden hakkındaki vergi kaçırma iddialarıyla ilgili davayı kazandı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Eto'o'nun 2017 ve 2019 yıllarında iki ayrı mahkeme tarafından kendisine verilen kararlara karşı yaptığı itirazları haklı buldu.

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NE OLMUŞTU?

Kamerunlu futbolcu, 2004-2009 yılları arasında Barcelona'da forma giydiği dönemde imaj haklarından elde ettiği önemli geliri, kişisel gelir vergisi beyannamesinde taşınır sermaye geliri olarak vergilendirmesi gerekirken bunu beyan etmediği için yargılanmıştı.

Ulusal Mahkeme, Eto'o'nun İspanya Vergi Dairesine yaklaşık 900 bin avro ödemesinin ibraz edildiği diğer iki mahkemenin kararlarını iptal etti.

21 YILLIK MÜCADELEYİ KAZANDI

Eto'o 21 yıl süren hukuk mücadelesinde kazansa da, kararın Yüksek Mahkeme'de temyize gitme yolunun açık olduğu belirtildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İspanya Vergi
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