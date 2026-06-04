Süper Lig ekibinin stadı 35 cm kazılacak

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Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, AK Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un girişimleriyle stadın zemini yaklaşık 35 santimetre kazılacak.