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Süper Lig ekibinin stadı 35 cm kazılacak

Süper Lig ekibi Samsunspor'un stadı yenileniyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nun zemini yaklaşık 35 santimetre kazılacak. Çalışmaların 60 gün içinde bitmesi bekleniyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Süper Lig ekibinin stadı 35 cm kazılacak - Fotoğraf: 1
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Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda başlatılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında zemin tamamen yenilenecek. Çalışmaların 60 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Süper Lig ekibinin stadı 35 cm kazılacak - Fotoğraf: 2
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Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, AK Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un girişimleriyle stadın zemini yaklaşık 35 santimetre kazılacak.

Süper Lig ekibinin stadı 35 cm kazılacak - Fotoğraf: 3
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Zemindeki ısıtma ve soğutma sistemi boruları ile sprinkler sulama boruları değiştirilecek.

Süper Lig ekibinin stadı 35 cm kazılacak - Fotoğraf: 4
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Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sahaya rulo çim serilecek, daha sonra hibrit çim uygulaması yapılacak.

Süper Lig ekibinin stadı 35 cm kazılacak - Fotoğraf: 5
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Yenileme çalışmalarının 60 gün içerisinde tamamlanarak sahanın kullanıma hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Süper Lig ekibinin stadı 35 cm kazılacak - Fotoğraf: 6
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LİGİ 7. SIRADA BİTİRDİ

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi alarak topladığı 51 puanla ligi 7. sırada tamamladı.
Karadeniz ekibi, gelecek sezon ligi daha üst sıralarda bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

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