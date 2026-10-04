13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi tribünde yaşamını yitirdi!

Yıldırım Belediyespor bünyesinde spor hayatını sürdüren 13 yaşındaki Yusuf Taha Turp, 26 Eylül tarihinde İstanbul'da organize edilen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmalarını yerinde takip etmek üzere kente gitti. Genç sporcu, organizasyonu izlediği sırada aniden fenalaştı.

BEYNİNE PIHTI ATTIĞI BELİRLENDİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Turp’un yapılan tetkiklerinde beynine pıhtı attığı tespit edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 13 yaşındaki şampiyon güreşçi, doktorların müdahalelerine rağmen bu sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

AYNI YIL İKİ STİLDE BİRDEN TÜRKİYE ZİRVESİNDEYDİ

Eğitimini Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu’nda sürdüren ve 8’inci sınıf öğrencisi olan Yusuf Taha Turp, genç yaşına rağmen elde ettiği sportif başarılarla dikkat çekiyordu. Turp, bu yıl düzenlenen U13 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda hem Serbest hem de Grekoromen stilde Türkiye şampiyonluğu elde ederek çifte altın madalyanın sahibi olmuştu.

SON YOLCULUĞUNA BURSA'DA UĞURLANACAK

Genç yaşta hayatını kaybeden güreşçinin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin karayoluyla Bursa'ya nakledilmesi ve yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.