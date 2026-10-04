Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi tribünde yaşamını yitirdi!

13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi tribünde yaşamını yitirdi!

U13'te çifte Türkiye şampiyonluğu bulunan 13 yaşındaki Yusuf Taha Turp, İstanbul'daki güreş müsabakasını izlerken beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Genç sporcu memleketi Bursa'da toprağa verilecek.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi tribünde yaşamını yitirdi!

Yıldırım Belediyespor bünyesinde spor hayatını sürdüren 13 yaşındaki Yusuf Taha Turp, 26 Eylül tarihinde İstanbul'da organize edilen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmalarını yerinde takip etmek üzere kente gitti. Genç sporcu, organizasyonu izlediği sırada aniden fenalaştı.

BEYNİNE PIHTI ATTIĞI BELİRLENDİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Turp’un yapılan tetkiklerinde beynine pıhtı attığı tespit edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 13 yaşındaki şampiyon güreşçi, doktorların müdahalelerine rağmen bu sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi tribünde yaşamını yitirdi! - Resim : 1

AYNI YIL İKİ STİLDE BİRDEN TÜRKİYE ZİRVESİNDEYDİ

Eğitimini Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu’nda sürdüren ve 8’inci sınıf öğrencisi olan Yusuf Taha Turp, genç yaşına rağmen elde ettiği sportif başarılarla dikkat çekiyordu. Turp, bu yıl düzenlenen U13 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda hem Serbest hem de Grekoromen stilde Türkiye şampiyonluğu elde ederek çifte altın madalyanın sahibi olmuştu.

13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi tribünde yaşamını yitirdi! - Resim : 2

SON YOLCULUĞUNA BURSA'DA UĞURLANACAK

Genç yaşta hayatını kaybeden güreşçinin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin karayoluyla Bursa'ya nakledilmesi ve yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Güreş Vefat
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro