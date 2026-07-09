11 dakika sürecek: Tarihte geçecek

FIFA, daha önce açıklanan Madonna, Shakira ve BTS kadrosuna Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber'ın da katıldığını duyurdu. Böylece final, sporun yanı sıra müzik dünyasının en büyük isimlerini de aynı sahnede buluşturacak.

11 DAKİKA SÜRECEK

19 Temmuz'da New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasının devre arasında gerçekleştirilecek gösteri yaklaşık 11 dakika sürecek. Organizasyonun sanat yönetmenliğini Coldplay'in solisti Chris Martin üstlenirken, Burna Boy, dünyaca ünlü orkestra şefi Gustavo Dudamel ve PS22 Chorus da sahnede yer alacak. Ayrıca Susam Sokağı ve Muppet karakterlerinin de gösteriye katılması planlanıyor.

Gösteri, FIFA ile Global Citizen iş birliğinde düzenlenirken, FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu için kaynak oluşturmayı amaçlıyor. Organizasyon kapsamında şimdiye kadar 50 milyon doların üzerinde bağış toplandığı, Dünya Kupası maçlarına satılan her biletin 1 dolarının da bu fona aktarıldığı açıklandı.

JUSTIN BIBER: GURUR DUYUYORUM

Justin Bieber yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası insanları başka hiçbir organizasyonun başaramadığı şekilde bir araya getiriyor. Bu gösterinin parçası olmaktan ve çocukların eğitimine katkı sağlamaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ancak dev organizasyon herkes tarafından olumlu karşılanmadı. Sosyal medyada bazı futbolseverler, Dünya Kupası finaline Super Bowl tarzı bir devre arası şovu eklenmesini eleştirerek, futbolun geleneksel yapısından uzaklaşıldığını savundu.