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Yeni Parti'nin Muğla'daki ilçe başkanları belli oldu

YENİ Parti'nin ilçe başkanlıkları ön seçimleri kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinde üyeler sandık başına gitti. Gerçekleştirilen seçimlerde 13 ilçe başkanı belli oldu.

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Yeni Parti'nin Muğla'daki ilçe başkanları belli oldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, il ve ilçe başkanları ile Genel Başkan'ın tüm üyelerin katılımıyla seçilmesi sözü çerçevesinde YENİ Parti üyeleri ilçelerde sandık başına gitti. Muğla'da da üyelerin oy kullandığı kongrelerde 13 ilçede başkanlar belirlendi.

MUĞLA'DA 13 İLÇEDE ÜYELER SANDIK BAŞINA GİTTİ

YENİ Parti'nin ilçe başkanlıkları ön seçimleri kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinde üyeler oy kullandı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, il ve ilçe başkanları ile Genel Başkan'ın tüm üyelerin katılımıyla seçilmesi sözü çerçevesinde YENİ Parti üyeleri ilçelerde sandık başına gitti. Muğla'da da üyelerin oy kullandığı kongrelerde 13 ilçede başkanlar belirlendi.

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İŞTE YENİ İLÇE BAŞKANLARI

Menteşe’de Batuhan Kıloğlu, Bodrum’da Tuna Işın, Dalaman’da Bilal Sarıhan, Datça’da Ege Curacı, Fethiye’de Mustafa Koyuncu, Köyceğiz’de Tanju Satılmış ve Kavaklıdere’de Cengiz Doğan ilçe başkanı oldu. Marmaris’te Ali Bedir, Milas’ta Yiğit Nur Alkaya, Ortaca’da Umut Sivas, Seydikemer’de Tuğrul Yılmaz, Ula’da Gürkan Aktaş ve Yatağan’da Ozan Gürpınar seçimi kazanarak ilçe başkanı oldular.

ANKA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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