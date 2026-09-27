YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca 'rüşvet' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Ankara merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık sorunları gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alarak ev hapsine çıkması için 5 milyon dolarlık iş takibi ve para trafiği yürütüldüğü iddiasına ilişkin suçlanmıştı.

Erdem yanıt olarak, "Hiç kimseden hukuk dışı bir işlem yapılmasını istemedim. Hiç kimseye herhangi bir para teklif etmedim, para verilmesini kabul etmedim ve bu yöndeki bir talebi öğrendiğim anda açıkça reddettim. Benim bilgim ve iradem dışında kimlerin kimlerle ne görüştüğü, ne vaat ettiği veya ne talep ettiği konusunda bilgim bulunmamaktadır" dedi.