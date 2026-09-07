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YENİ Parti'den Gökçekler hakkındaki karara dikkat çeken değerlendirme

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağına ilişkin dikkat çeken değerlendirmede bulundu.

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YENİ Parti'den Gökçekler hakkındaki karara dikkat çeken değerlendirme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki soruşturma kapsamında ifade veren Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında verilen karara YENİ Parti'den değerlendirme geldi.

Oğlu ve gelinine yurt dışı yasağı verildi: Melih Gökçek'ten açıklamaOğlu ve gelinine yurt dışı yasağı verildi: Melih Gökçek'ten açıklama

YENİ PARTİ'DEN GÖKÇEKLER HAKKINDAKİ KARARA DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bu durumda olan biz olsak tutuklanmıştık" ifadesini kullanarak adli süreçlerdeki uygulamaları eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Hep bunu söylüyoruz. Adli kontrol mü, yurt dışı çıkış yasağı mı? Tamam. Doğrusu bu. “Gökçekler tutuklu yargılansın” kimse diyemez. Dememeli. Anormal olan bize yapılan. Bu durumda olan biz olsak, tutuklanmıştı. Yanlış olan bize yapılan. Bu ayırıma dikkat. El vicdan…"

YENİ Parti'den Gökçekler hakkındaki karara dikkat çeken değerlendirme - Resim : 2
YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın X paylaşımı (7 Eylül 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Melih Gökçek YENİ Parti Ankara Milletvekili Soruşturma
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