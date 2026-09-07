YENİ Parti'den Gökçekler hakkındaki karara dikkat çeken değerlendirme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki soruşturma kapsamında ifade veren Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında verilen karara YENİ Parti'den değerlendirme geldi.

YENİ PARTİ'DEN GÖKÇEKLER HAKKINDAKİ KARARA DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bu durumda olan biz olsak tutuklanmıştık" ifadesini kullanarak adli süreçlerdeki uygulamaları eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Hep bunu söylüyoruz. Adli kontrol mü, yurt dışı çıkış yasağı mı? Tamam. Doğrusu bu. “Gökçekler tutuklu yargılansın” kimse diyemez. Dememeli. Anormal olan bize yapılan. Bu durumda olan biz olsak, tutuklanmıştı. Yanlış olan bize yapılan. Bu ayırıma dikkat. El vicdan…"