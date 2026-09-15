YENİ Parti isim tartışmasında hangi hamleleri yapacak? Üç seçenek masada

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YENİ Parti'den adını değiştirmesini istemesinin ardından olası hamleler ortaya çıktı. Parti yönetimi, ismi tamamen değiştirebilir, revize edebilir ya da süreci Anayasa Mahkemesine (AYM) taşıyabilir. YENİ Parti kaynakları, 'hemen teslim olma' gibi bir pozisyona girmeyeceklerini belirtti. Kaynaklar, YENİ Parti için en güçlü seçeneğin süreci AYM'ye taşımak olduğunun altını çizdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti'ye gönderdiği tebligatta mevcut parti adının kullanılamayacağını bildirdi. Tebligatta, partinin isminde değişiklik yapması istendi.

Uyarının doğrudan bir yaptırımı bulunmuyor. Ancak YENİ Parti yönetiminin önünde üç seçenek var.

Parti, uyarıya uyarak adını tamamen değiştirebilir veya mevcut isme yeni bir kelime ekleyebilir. Bunun için Kurucular Kurulunun toplanarak karar alması gerekiyor.

Gündemde olduğu belirtilen seçenekler arasında 'Halkın Yeni Partisi' ve 'Değişim Partisi' gibi isimler bulunuyor.

SÜREÇ AYM'YE TAŞINABİLİR

Üçüncü seçenek de Anayasa Mahkemesi. YENİ Parti'nin uyarıya uymaması hâlinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, belirlenen sürenin sonunda Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurabilecek. Partinin mevcut ismi kullanıp kullanamayacağına ilişkin son kararı Anayasa Mahkemesi verecek.

İsim tartışmasının partinin tüzel kişiliğini ortadan kaldırmayacağı belirtiliyor. Olası bir isim değişikliğinde partinin faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

"HEMEN TESLİM OLMA GİBİ BİR POZİSYONUNA GİRMEYİZ"

Halk TV'ye konuşan YENİ Parti kaynakları şunları ifade etti:

"Anayasa Mahkemesi’ne taşıyabiliriz. Kuruluş aşamasında ‘YENİ Parti’ ve ‘Değişim Partisi’ adıyla iki ayrı kuruluş bildirgesi imzaladık. Dolayısıyla partinin yeni adı ‘Değişim Partisi’ olabilir. Ancak Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağını düşünüyorum. Hemen teslim olma gibi bir pozisyonuna girmeyiz. Yenilik Partisi de iddiasından vazgeçebilir. Zaten 2023 seçimlerine katılmamış, binde 2 oranında oy almıştı. Belki de kendisini fesheder."

İTİRAZ YENİLİK PARTİSİ'NDEN GELDİ

Tartışmanın geçmişi 2024 yılına dayanıyor. Genel başkanlığını Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, 'YENİ Parti' adının kendi ismiyle karışabileceğini iddia ederek Yargıtay'a başvurdu.

Yenilik Partisi, 2024 yılında aynı adla kurulmak istenen başka bir siyasi partiye de itiraz etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı o dönemde 'YENİ Parti' isminin kullanılmasına karşı çıkmıştı.

YENİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, isim benzerliğinin tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Hukuki incelemede parti adıyla birlikte amblem ve rumuzun da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Emir, seçmenin iki partiyi karıştırıp karıştırmayacağına bakılacağını ifade etti.

Nihai kararın Anayasa Mahkemesi tarafından verileceğini hatırlatan Emir, partide kaygı verici bir durum bulunmadığını savundu. Olası bir olumsuz karara karşı hazırlıklı olduklarını belirten Emir, "Herkes rahat olsun" dedi.

Dün Halk TV'ye konuşan Murat Emir şunları ifade etmişti:

"Eğer iki parti arasında 'iltibas' yani seçmenin karıştırabileceği seviyede bir benzerlik olursa, buna hukuken iltibas deniyor ve bu durumun ispatlanması gerekiyor. İltibas incelemesinde yalnızca isme değil, amblem ve rumuza da bakılır. Geçmişte birbiriyle çok daha yakın benzerlik taşıyan partilerle ilgili iltibas kararı verilmediğini gördük. Bu hukuki içtihatları bilerek bu kararları aldık

Dolayısıyla bir itiraz var, olabilir. Yargıtay bir görev yapıyor, gayet normal.

Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldiği zaman sadece isim benzerliğine değil bunun aynı zamanda amblem, aynı zamanda rumuz benzerliği olup olmadığı ve bütün bunlara ek olarak seçmen davranışlarında, seçmen tercihlerinde karıştırıcı etki yapıp yapmadığına karar verecek." ifadelerini kullanan YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Yani orada böyle bir kriz, böyle büyük bir kaygı verici bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Bize bugüne kadar biraz önce konuştuğumuz butlan, Yargıtay’daki bu hamleler ve buna benzer başka hamleler işte belediyelerimize çökmeler, hukuksuz tutuklamalar, bir sürü hukuk dışı, kirli, siyaset dışı, demokrasi dışı hamlelerini yaptıklarında her birini bertaraf etmeyi başardık. Milletimizle birlikte yaptık bunu. Herkes müsterih olsun o tip hamleler geldiğinde de onları da boşa çıkaracak hazırlıklarımız mutlaka vardır. Herkes rahat olsun."