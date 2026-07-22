Yarın milletvekilleri toplu şekilde istifa edecek! Yeni partide kurucular kurulu 95 kişiye çıktı

Salı günü düzenlediği Grup Toplantısı'nda yeni partinin kurulacağını bildiren Özgür Özel, bugün kurmaylarıyla bir araya geldi.

Özel'in seçilmiş PM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu ve seçilmiş MYK üyeleriyle düzenlediği toplantıların ardından yeni partinin kurucu kadrosu da şekillenmeye başladı.

95 MİLLETVEKİLİ YENİ PARTİDE YER ALMAK İÇİN ADIM ATTI

Bugünkü kritik toplantının sonrasında Özel'in yeni partisinin kurucular kadrosunda yer almak için imza veren milletvekillerinin sayısı da 95'e yükseldi.

ÖZGÜR ÖZEL PERŞEMBE GÜNÜ KAPALI GRUP TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

"Yeni bir yol açmak için yola çıkıyoruz" diyen Özgür Özel, perşembe günü TBMM'de kapalı grup toplantısına başkanlık edecek. Türk siyasi tarihi açısından oldukça önemli görülen toplantıda yeni parti için imza veren 95 milletvekilinin yer alması bekleniyor.

Toplantının ardından Özel ve beraberindekilerin CHP'den istifa edeceği öğrenildi.

YENİ PARTİ İÇİN KRİTİK TARİH 27 TEMMUZ PAZARTESİ

24 Temmuz Cuma günü, yeni partinin kuruluşuna ilişkin son ve en büyük toplantı yapılacak, partinin kuruluş dilekçesi de 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecek.

"ANA MUHALEFET" OLACAĞIZ DEMİŞTİ

Öte yandan CHP'den ayrılacağını duyurduğu Grup Toplantısı'nda Özgür Özel, yeni partide yalnızca milletvekillerinin yer alacağını belirtirken CHP'de yaşanacak istifalar ile yeni partinin TBMM'de ana muhalefet partisi olacağını açıklamıştı.

Halihazırda ana muhalefet partisi olan CHP'nin şuanda 135 milletvekili bulunuyor.