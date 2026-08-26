Vahap Seçer'in Özgür Özel'i araması butlan ekibini çileden çıkardı!

Butlan CHP'sinin Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile yaptığı telefon görüşmesine tepki gösterdi. Sarı, Özel’e CHP’li belediye başkanlarıyla iletişim kurmaması çağrısında bulundu. Özgür Özel'i arayan Vahap Seçer'di.

Müslim Sarı, YENİ Parti Lideri Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer arasındaki telefon görüşmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçer’in 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği’ndeki konuşmasını hatırlatan Sarı, "Vahap Bey açıkça burada siyaset yapacağım dedi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’e tepki gösteren Sarı, "Özel, CHP’li bir belediye başkanına neden mesaj atıyor ki. CHP’li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. O artık başka bir partinin genel başkanı ve o şekilde davransın. Siyasi etik bunu gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.

BUTLANCILARDAN "SİYASİ ETİK" ÇIKIŞI...

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye atanmasının ardından ilk kez partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda belediye başkanlarının YENİ Parti’ye geçişi ile bazı isimlerin kararsız tutumları ele alındı. Butlan kurmayları, partinin kurumsal kimliği içinde kalmak isteyenlerin buna uygun davranması gerektiğini belirtti.

Kurmaylar, "Belediye başkanları ve meclis üyelerinin siyasi pozisyonlarını açık şekilde belli etmesini bekliyoruz. Bedeni burada, ruhu başka yerde olmaz. Bunu hiçbir siyasi parti kabul etmez" dedi.

Toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tutumu da değerlendirildi. butlancılar, Yavaş’ın partinin belediye başkanı olduğunu söyledi.

Butlancılar, "Mansur Bey ile sürekli konuşuyoruz, görüşüyoruz. İletişim açısından bir problem yok. Belki önümüzdeki günlerde parti etkinliklerinde daha çok göreceğiz" ifadelerini kullandı. (ANKA)