Tutuklanan Tuğba Ekinci ve Meli Bendeli'nin ifadeleri ortaya çıktı

Ankara’da sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yürütülen müstehcenlik soruşturmasında dört kişi tutuklanırken bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan oyuncular Tuğba Ekinci ile Melih Bendeli’nin savcılık ve hâkimlik ifadelerinde, soruşturma konusu görüntülere ilişkin savunmaları yer aldı.

Ankara'da Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın müstehcenlik iddiası ile yürüttüğü soruşturmada tutuklanan ünlü isimlerin ifadesi ortaya çıktı.

TUĞBA EKİNCİNİN İFADESİ

Şarkıcı Tuğba Ekinci, savcılık ifadesinde emniyette verdiği beyanları tekrarladı. Kendisine gösterilen beyaz ve pembe bikinili görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

Pembe bikinili videoda içtiği maddenin uyuşturucu olmadığını savunan Ekinci, "Pembe bikinili olduğum videodaki içtiğim şey kesinlikle esrar maddesi değildir. Sigaradır." dedi.

İktidar medyasından Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ekinci, paylaşımların niteliğine ilişkin ise "Ben bu videoların müstehcenlik oluşturabileceğini tahmin ediyordum. Fakat yine de paylaştım." ifadelerini kullandı. Ailesinden gelen tepkiler üzerine videoları sildiğini söyledi.

O GÖRÜNTÜ İÇİN KONUŞTU

Ekinci, emniyetteki ifadesinde başka bir sosyal medya hesabında yayımlanan görüntülerin kendisine ait olduğunu belirtti. Videoyu Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştığını, görüntülerin daha sonra başka hesaplar tarafından kopyalandığını anlattı.

Görüntülerde evinde spor yaptığını ve teşhir amacı taşımadığını savunan Ekinci, videoda görülen beyaz maddenin de uyuşturucu olmadığını söyledi. Ekinci, paylaşımdan maddi kazanç elde etmediğini söyledi.

Tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Ekinci, suçlamaları kabul etmedi. Ekinci görüntülerin kısa süreli hikâye paylaşımlarından alındığını ve videolardan seçilen karelerle müstehcenlik algısı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

"ANNEM KALP KRİZİ GEÇİRDİ"

Ekinci, "Ben görüntülerde spor yapmaktaydım, teşhircilik yapmak gibi bir amacım yoktur." diyerek videoların tamamının izlenmesini istedi. İçeriklerden para kazanmadığını ve yayılmasına aracılık etmediğini belirten Ekinci, süreç nedeniyle annesinin kalp krizi geçirdiğini söyleyerek serbest bırakılmasını talep etti.

Ahmet Yılmaz sosyal medyadan gelir elde ettiğini söyledi

Aynı soruşturma kapsamında, Çukur dizisindeki Timsah Celil karakteri ile tanınan Trans Oyuncu Melih Bendeli de tutuklandı.

Bendeli, emniyet ifadesinde herhangi bir işte çalışmadığını ve geçimini sosyal medya üzerinden sağladığını anlattı. Bendeli, özellikle TikTok’tan gelir elde ettiğini ve bu kazançlar için vergi ödediğini belirtti.

YouTube, Instagram, TikTok ve X’teki çeşitli hesapların kendisine ait olduğunu söyleyen Bendeli, hesapları bizzat yönettiğini ve kendi adına başka bir kişinin paylaşım yapmadığını savundu.

Bendeli, savcılıkta "melibende" isimli sosyal medya profilinin ve "melibendeli" rumuzlu X hesabının kendisine ait olduğunu kabul etti. Bendeli, kendisine gösterilen fotoğraflarda da kendisinin bulunduğunu söyledi.

Profilinde yer alan "Fantazi sevgime hepiniz hoşgeldiniz aşkım" ifadesini kendisinin yazdığını belirten Bendeli, soruşturma konusu içerikler için "Bana göstermiş olduğunuz paylaşımların tamamını ben yaptım." dedi. Paylaşımların müstehcenlik oluşturabileceğini düşünmediğini savunan Bendeli, ifadesini "Bu paylaşımlardan ötürü pişmanım." sözleriyle tamamladı.

ONLYFANS HESABI İÇİN AÇIKLAMA

Bendeli, kendisine gösterilen OnlyFans hesabını açtığını ancak aktif olarak kullanmadığını söyledi. Bendeli, hesabı, kullanıcı adının başka biri tarafından alınmasını önlemek amacıyla oluşturduğunu ve içerik paylaşmadığını öne sürdü.

Sosyal medyadaki amacının günlük hayatını takipçileriyle paylaşmak ve kitlesini korumak olduğunu anlatan Bendeli, TikTok ve YouTube’da canlı yayın yaptığını belirtti. Bendeli, takipçilerin gönderdiği hediyelerin platformlar tarafından gelire dönüştürülerek hesabına yatırıldığını söyledi.

Hâkimlik sorgusunda da suçlamaları reddeden Bendeli, paylaşımların suç olduğunu bilseydi yayımlamayacağını savundu. Bendeli geçmişte oyunculuk yaptığını, şu anda TikTok ve YouTube için içerik ürettiğini anlattı.

Bendeli, ve avukatı, soruşturma konusu paylaşımlarda açık cinsel organ görüntüsü bulunmadığını, bu nedenle müstehcenlik suçunun oluşmadığını ileri sürerek tutuklama talebinin reddini istedi.

DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Kızılcahamam Sulh Ceza Hâkimliği; dosyadaki görüntüleri, paylaşımların niteliğini, mevcut delilleri ve kuvvetli suç şüphesine ilişkin bulguları değerlendirdi.

Hâkimlik, Tuğba Ekinci, Melih Bendeli (Ahmet Yılmaz), Ozan Rüzgar Dikici ve Beren Akın’ın ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi. Paylaşımının yaklaşık üç yıl önce yapılması ve içeriğin niteliği dikkate alınan Çağlayan Yıldırım hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.