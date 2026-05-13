Tutuklama kararı sonrası kaos çıktı! Senato çevresinde silah sesleri yükseldi

Filipinler’in başkenti Manila’da Çarşamba günü yaşanan hareketlilik, ülke siyasetini yeniden kriz atmosferine sürükledi. Senato yerleşkesinin çevresinden gelen silah sesleri sonrası bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olayın arka planında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) aldığı kritik kararın olduğu öne sürüldü.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, olay sırasında Senato çevresindeki sivillere güvenli alanlara geçmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Görgü tanıkları, bina çevresinde yoğun güvenlik hareketliliği yaşandığını anlattı.

Olaydan kısa süre önce kamuflaj kıyafetli çok sayıda askerin Senato kompleksine giriş yaptığı belirtildi. Bazı askerlerin uzun namlulu silah taşıdığı ifade edilirken, birliklerin neden bölgeye sevk edildiğine dair resmi makamlar sessiz kaldı.

"İNSANLIĞA KARŞI SUÇ" İDDİASIYLA TUTUKLAMA

Yaşanan gelişmeler, ICC’nin Senatör Ronald dela Rosa hakkında çıkardığı tutuklama kararının kamuoyuna yansımasının hemen ardından geldi. Dela Rosa’nın, eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte döneminde yürütülen sert uyuşturucu operasyonlarının en önemli isimlerinden biri olduğu biliniyor.

Hakkındaki suçlamaların merkezinde ise “insanlığa karşı suç” iddiası yer alıyor. Uluslararası hukuk çevreleri, Duterte dönemindeki operasyonlarda binlerce kişinin yaşamını yitirmesini uzun süredir inceleme konusu yapıyordu.

Senatör dela Rosa’nın birkaç gündür Senato’daki ofisinden ayrılmadığı belirtilirken, olası bir gözaltı operasyonuna karşı destekçilerine açık çağrıda bulunduğu görüldü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YARDIM İSTEDİ

Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda oldukça gergin olduğu dikkat çeken dela Rosa, “Bir Filipinlinin daha Lahey’e gönderilmesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı. Güvenlik güçlerinin kendisini almaya hazırlandığını iddia eden senatör, destekçilerinden yardım istedi.

İnsan hakları kuruluşları, Duterte dönemindeki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında sistematik infazlar gerçekleştirildiğini savunuyor. Resmi rakamlara göre binlerce kişinin öldüğü operasyonların büyük bölümünün polis baskınlarında yaşandığı belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İDDİALARA YANIT

Filipinler güvenlik güçleri ise suçlamaları reddetti. Yetkililer, hayatını kaybeden kişilerin çoğunun silahlı olduğunu ve operasyonlar sırasında güvenlik güçlerine karşı koyduğunu ileri sürdü.

Senato çevresindeki silah seslerinin kaynağına ilişkin soruşturma sürerken, Manila’da siyasi tansiyonun önümüzdeki günlerde daha da yükselmesinden endişe ediliyor.