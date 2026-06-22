Trump'tan 'nükleer dürüstlük' mesajı: 'İran uzun süre kapsamlı silah denetimlerini kabul edecek'

İsviçre'de ABD ile İran heyetleri arasında yapılan görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamaları İran heyetinin tepkisini çekti. Trump'ın açıklamalarını protesto eden İran heyeti kısa süreliğine toplantı salonundan ayrılırken, arabulucuların girişimiyle temaslar daha sonra teknik düzeyde devam etti.

TRUMP'TAN "NÜKLEER DÜRÜSTLÜK" MESAJI GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu. Trump, “Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında” ifadelerini kullandı.

KRİTİK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İsviçre'nin Buergenstock bölgesinde bir araya gelen ABD ve İran heyetleri arasındaki kritik temaslar sürüyor. Masadaki görüşmelerde, taraflar arasında daha önce imza altına alınan mutabakat zaptındaki maddelerin ayrıntılı olarak netleştirilmesi bekleniyor.

JD VANCE: İYİ BİR İLERLEME KAYDETTİK

İran tarafıyla hafta sonu yapılan müzakerelere değinen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerde oldukça iyi bir mesafe katettiklerini bildirdi. Vance, bu süreçte "başarılı nihai anlaşma" adına iyi bir temel oluşturduklarını dile getirdi.