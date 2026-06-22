"ABD malı" sözü rafta kaldı: Trump'ın akıllı telefonu Çin üretimi çıktı

"ABD'de üretildi" diye söz vermişlerdi, ama "Çin'de üretildi" çıktı... Bloomberg de dahil olmak üzere birçok önemli medya kuruluşunun ortaya koyduğu bilgilere göre, Donald Trump'ın kendi markasını taşıyan akıllı telefonu, ABD'nin küresel ölçekteki en büyük ekonomik rakibi olan Çin'de üretildi.

"Trump T1" adıyla bilinen cihazın parçalarına ayrılıp (söküm işlemi) detaylıca incelenmesinin ardından, akıllı telefonun kendisinin ve tüm iç bileşenlerinin tamamen Çinli şirketler tarafından tasarlanıp üretildiği kesin olarak kanıtlandı.

ABD'NİN TEK BAŞINA AKILLI TELEFON ÜRETECEK ALTYAPISI YOK

Çin bilişim ve teknoloji sektörüne odaklanan tematik internet sitesi My Drivers, elektronik tedarik zincirinin mevcut küreselleşmiş yapısı göz önüne alındığında, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsız ve tam teşekküllü bir akıllı telefon üretimi için yeterli iç kapasiteye sahip olmadığını belirtiyor.

Teknoloji gazetecilerine göre bu yapısal durum, Trump'ın siyasi söylemlerinde sürekli olarak ısrar ettiği "tamamen Amerikan malı" ürünlerin yaratılmasını pratikte büyük ölçüde zorlaştırıyor, hatta imkânsız kılıyor. Amerika Birleşik Devletleri şu anda gelişmiş, eksiksiz ve bağımsız bir cep telefonu bileşenleri tedarik zincirine sahip değil. Ekranlar, anakartlar ve mikroçipler gibi en temel bileşenler konusunda ülke, büyük ölçüde yabancı tedarikçilere bağımlı durumda bulunuyor.

SADECE KASASI FARKLI, İÇİ TAMAMEN ÇİN YAPIMI

Yapılan donanımsal incelemeler, Trump T1 modelinin yalnızca dış kasası ve birkaç ufak dış tasarım detayındaki değişikliklerle piyasadaki diğer telefonlardan ayrıldığını gösteriyor. Cihazın iç yapısında ise tamamen Çin yapımı hazır bir donanım çözümü kullanılıyor. Daha önce sızan teknik raporlarda da bu telefonun güncel olmayan eski nesil çipler ve önceki jenerasyona ait bir anakart kullandığı, bunun da cihazın genel performansını düşürürken ticari kârlılığını son derece zayıflattığı ortaya çıkmıştı.

İşin dikkat çekici bir diğer boyutu ise pazarlama stratejisinde yaşandı. Telefon resmi olarak piyasaya sürülmeden hemen önce, markanın resmi web sitesi sessiz sedasız "ABD'de üretilmiştir" ibaresini kaldırdı. Bunun yerine tüketicileri yanıltmamak adına "Tasarım konsepti ABD'de geliştirilmiştir" şeklinde oldukça belirsiz ve yuvarlak açıklamalar yerleştirildi.

BLOOMBERG YAZARI CHRİS WELCH: "KİMSE SATIN ALMAMALI"

Bloomberg'ün deneyimli teknoloji köşe yazarı Chris Welch, incelediği bu yeni ürünü şu sert sözlerle tanımladı:

“Trump’ın telefonunu bizzat inceledim. Eğer bu cihaz müşterilere gönderilirse kimse satın almamalı. Tam olarak bir çöp sayılmaz, ancak piyasada bundan çok daha iyi seçenekler çok daha kolay bir şekilde bulunabiliyor. Üstelik telefonla birlikte sunulan 47,45 dolarlık Trump Mobile abonelik planı, günümüzün ön ödemeli tarifeler pazarında kesinlikle kötü bir anlaşma.”

AMERİKAN BAYRAĞINDA BÜYÜK HATA: 13 YERİNE 11 ŞERİT

Telefonu satın alan veya inceleyen dikkatli kullanıcılar, cihazın arkasında yer alan fiziksel tasarımda çok önemli bir skandala daha imza atıldığını fark ettiler. Cihazın arka yüzünde yer alan ABD bayrağı simgesinde, resmi olarak bulunması gereken 13 şerit yerine yalnızca 11 şerit kullanılmıştı. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi bayrak sembolünün yasal ve geleneksel tasarımına tamamen aykırı bir hata olarak kayıtlara geçti.