Tartışmaya yaratan görüntüye İbrahim Kalın ve Hasan Doğan'dan fotoğrafla yanıt geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği ABD New York'tan yansıyan kısa bir görüntü, birçok sosyal medya hesabından servis edildi. Görüntülerde Türkevi çıkışında MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın bir tartışma yaşadığı iddia edildi.

Bu iddianın ardından İbrahim Kalın ve Hasan Doğan'dan yan yana durdukları bir fotoğraf geldi. Fotoğrafı da Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Yerlikaya paylaştı. Yerlikaya paylaşımına, bir ayeti not düştü

"Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 49/10"

AHMET HAKAN DA TARTIŞMAYA KATILDI

Ahmet Hakan da Hürriyet'teki köşesinde tartışmaya katıldı. Hakan, görüntülerin çarpıtıldığını dile getirdi.

Hakan şunları yazdı:

"Bir televizyoncu olarak şunu söyleyebilirim:

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Bu görüntüyü, “Hasan Doğan, İbrahim Kalın’a çıkıştı” falan diye sunarsanız...

İzleyende olağanüstü bir önyargı oluşturur ve sanki gerçekten böyle bir şey olmuş duygusu uyandırabilirsiniz.

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Aynı görüntüyü, “Hasan Doğan, İbrahim Kalın’la o anda oluşan bir protokol sorunuyla ilgili derdini paylaştı” diye sunarsanız.

İzleyende bambaşka bir önyargı oluşturur ve söz konusu görüntünün dünyanın en sıradan görüntüsü olduğu izlenimini uyandırırsınız.

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Neyse...

Şunu söylemek istiyorum:

Hasan Doğan’ı da İbrahim Kalın’ı da tanıyan herkes, dünyanın en sıradan görüntüsüne yapılan manipülasyonu anında fark edip güler geçer.

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Bırakın tanımayı...

Her iki ismi azıcık gözlemlemek bile...

Görüntünün sosyal medyada manipüle edildiğini anında fark etmeye ve yapılan art niyetli yorumların tümünü çöp kutusuna basket yapmaya yeter de artar bile."