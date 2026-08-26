Son Dakika | YPG'nin feshedilmesinden sonra Erdoğan'dan ilk açıklama! "Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de SDG/YPG’nin feshedilmesinin ardından ilk kez konuştu. Erdoğan, “Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katıldığı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Millî Parkı’ndaki 955. Yıl Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı’nda açıklamalarda bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK"

PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'ne değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunun ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.”

"BÖLGEMİZDE TARİH YENİDEN YAZILIYOR"

Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gelişmelere yön verdiğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.”

"YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ"

Tahrik ve tuzaklarla Türkiye’nin yürüyüşünün durdurulamayacağını belirten Erdoğan, kararlılık mesajı verdi:

“Tahriklerle, tuzaklarla, Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz”