Son Dakika | Kritik 'yeni parti' toplantı yarın: CHP'li vekillerin istifası başladı

Özgür Özel'in yeni partiye dair kurmaylarıyla birlikte bugün saat 23.00'te bir araya gelmesi bekleniyordu. Söz konusu toplantının cuma günü saat 14.00'e alındığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti ile ilgili imza prosedürlerinin uzun sürmesi nedeniyle zaman değişikliğine gidildiğini belirtti.

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Halk TV yayınında yeni parti ile ilgili detayları paylaştı. Gökmen Karadağ ve Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan Emre, yeni parti çalışmalarında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Öte yandan Özgür Özel'in yeni partisine katılmak amacıyla CHP'li vekillerin e-devlet üzerinden istifa etmeye başladığı öğrenildi.

YENİ PARTİDE OLACAK MİLLETVEKİLİ SAYISI 90'IN ÜZERİNDE

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen kapalı grup toplantısı ile ilgili detayları aktaran Emre, yeni parti için imza veren ve Özgür Özel ile birlikte yürüyecek milletvekili sayısının 90'ın üzerinde olduğunu belirtti.

"Biz 90'ın üzerinde bir milletvekiliyle yeni parti sürecini başlatmış olacağız. Tüm arkadaşlarımızla son bir değerlendirme ve ona göre yol haritasını açıklayacağız. Bir sürecin sonuna geliyoruz yani, onu ifade edelim. Her türlü tedbir ve önlemi alarak gidiyoruz." diyen Emre; bugün için planlanan ancak cuma gününe ertelenen kritik toplantının ardından yeni parti ile ilgili atılacak adımların detaylı olarak kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

İSTİFALAR BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre Özgür Özel'in yeni partisinin kurucu kadrosunda yer alacak milletvekilleri CHP'den istifa etmeye başladı. Vekillerin e-Devlet üzerinden partiden istifa ettiği öğrenildi.

Toplam istifa sayısının 94'e ulaşması bekleniyor.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığı kulis bilgisine göre, cuma günü ayrıca yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verilebilir.