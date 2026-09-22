Son Dakika | YENİ Parti AKP'nin "Erdoğan için 1 hafta planına" yanıt verdi

AKP iktidarı cephesinde Anayasa'ya göre bir daha aday olamayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan için formül arayışları sürüyor. İktidar cephesi açık bir biçimde Meclis'in seçimleri 1 hafta öne çekerek Erdoğan'ı yeniden aday yapabileceğini söylemesinin ardından YENİ Parti'den yanıt geldi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'e, "Meclis seçim yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha aday olabilecek. Ama bu öne alma 6 ay, 1 yıl olması gerekmiyor. Bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor" sözleri üzerine başlayan tartışma soruldu.

Murat Emir şunları ifade etti:

"Biz ısrarla erken seçim isteyen tarafız. Biz tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından korkmuyoruz. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Anayasa'nın aleyhine aday yapabilmek için, Anayasa'nın ruhunun ve ilgili Anayasa maddesinin etrafından dolaşacak, Anayasa'ya takla attıracak yöntemlere de elbette karşıyız.

Meclis hangi kararı alır bilemeyiz. Ama biz her zaman erken seçim isteyen taraf olduk ve bir an evvel Türkiye'nin bu siyasi iktidardan, bu kabustan kurtulması gerektiğini söylüyoruz. Ama bekle bekle bekle bekle, bir hafta kala Meclis karar alacak da Erdoğan'ın adaylığının önünü açacak... Bunun olamayacağını, bunun Anayasa'nın arkasından dolanmak olacağını, bunun siyasi ahlaka sığmayacağını söyleyegeldik. Cesaretiniz varsa getirirsiniz sandığı, herkes boyunun ölçüsünü alır."