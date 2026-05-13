Son Dakika | Tamar Tanrıyar hakkında iftira soruşturması başlatıldı

CHP’ye ve bazı CHP’li isimlere yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar’ın sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle “hakaret” ve “iftira” suçlarından işlem başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tanrıyar hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, 9, 10 ve 11 Mayıs 2026’da bir YouTube kanalında yayımlanan videolarda Özel ve Ağbaba’ya yönelik asılsız iddialara yer verildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; ailekçede, söz konusu yayınların kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı savunuldu. Paylaşımların “kamu görevlisine görevinden dolayı ve şahsa alenen hakaret” suçunu oluşturduğunun altı çizildi.

Şikâyet dilekçesinde, iddiaların “masa başında uydurulmuş iftiralar” olduğu ifade edildi. Tanrıyar’ın daha önce de benzer iddialarla CHP’li isimleri hedef aldığı, ancak bu iddialara ilişkin yargı önünde delil sunamadığı belirtildi.

Tanrıyar’ın sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Tanrıyar, daha önce Böcek ailesine ilişkin iddialarda bulunmuştu.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında konuya tepki göstermişti. Özel, CHP’li isimlere ve ailelerine yönelik paylaşımların kaldırılmamasını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı: