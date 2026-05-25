Son Dakika | Özgür Özel'e TBMM'de ilk ziyaret DEM Parti'den

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin heyeti ile CHP Lideri Özgür Özel'i TBMM'deki makam odasında ziyaret etti.

Her iki liderin de ziyaretten sonra açıklama yapması bekleniyor.

NELER YAŞANDI?

CHP için tartışmalı bir mahkeme kararı verildi. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP Lideri Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği 38. CHP Kurultayı'nın geçersiz olduğunu iddia eden 'mutlak butlan' kararı verdi.

CHP Lideri Özgür Özel, kararı kabul etmedi. CHP Genel Merkezi'ne dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun tebligatı doğrultusunda polis girdi. CHP'liler içerinden zorla çıkarıldı.

Tüm siyasi partiler karara ve yaşananlara tepki gösterdi. DEM Parti, İYİ Parti, TİP, TKP, BTP ve birçok siyasi parti Özgür Özel yönetiminin yanında olduklarını belirtti.

DEM Parti'den dünkü olayların ardından artık makam odası olarak TBMM'deki genel başkanlık odasını kullanacağını açıklayan Özgür Özel'i ziyaret kararı aldı.