Son Dakika | Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun davetini reddetti
Son dakika... Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın butlan CHP'sinden gelen resepsiyon davetine karşı aldığı tavır belli oldu. Yavaş'a yakın isimler, "Mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor. Bir taraf olmayacak" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen 9 Eylül resepsiyonu davetine ilişkin tavrı netleşti. Yavaş, partinin 103’üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek resepsiyona katılmayacak.
Yavaş’a yakın isimler, kararın gerekçesine ilişkin, “Mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor. Bir taraf olmayacak” açıklamasını yaptı.
BUTLAN CHP'Sİ HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Butlanın elinde yönetilen CHP’nin 9 Eylül’de kutlanacak 103’üncü kuruluş yıl dönümü için genel merkezde hazırlıklar sürüyor. Binaya, “Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli” ve “103 yıldır Atatürk’ün yolunda aydınlık yarınlara” ifadelerinin bulunduğu afişler asıldı. Genel merkez, 103’üncü yıl vurgusunun yapıldığı bayraklarla donatıldı.
RESEPSİYON 19.00'DA
Yavaş’ın katılmayacağı 9 Eylül Resepsiyonu saat 19.00’da başlayacak. Program kapsamında iki belgesel gösterilecek; ışıklandırma ve görsel gösteriler düzenlenecek.
Yedi Renk Senfoni Orkestrası saat 20.00’de konser verecek. Saat 21.00’de başlayacak “Adım Adım Anadolu” dans gösterisinin ardından saat 21.30’da Pyro Show yapılacak ve program sona erecek.