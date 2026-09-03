Son Dakika | Hakkında soruşturma başlatıldı: Ahmet Davutoğlu'nun avukatından açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması yöneltilen Davutoğlu'nun soruşturmaya konu olan konuşmasının 2021 yılına ait olduğu belirtilirken, Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Sayın Başbakanımız, şeffaflığı hayat ilkesi olarak benimsemiş bir devlet adamı olarak hakkında söz konusu olan her iddiaya cevap vermeyi ve yürütülen her hukuki sürece katkıda bulunmayı ilkesel bir zorunluluk olarak görmektedir." ifadelerini kullanan Seymen müvekkili Ahmet Davutoğlu'nun konuyla ilgili savcıya bilgi vereceğini bildirdi.

AHMET DAVUTOĞLU KANADINDAN İLK AÇIKLAMA

"Bu sabah medyada yer alan, Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU ile ilgili TCK 291/1 Cumhurbaşkanına Hakaret suçlaması ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı haberleri üzerine, vekili sıfatıyla soruşturmayı yürüten Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile görüşerek bilgi aldım." diyen Seymen açıklamasında şunlara yer verdi:

"Soruşturmaya konu olan, Sayın Başbakanımızın Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Seçilmiş Son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatıyla, Eylül 2021 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesinde provokatör olduğu aşikâr olan bir kişinin suçlamalarına verdiği cevapların bir kısmıdır.

Sayın Başbakanımız, şeffaflığı hayat ilkesi olarak benimsemiş bir devlet adamı olarak hakkında söz konusu olan her iddiaya cevap vermeyi ve yürütülen her hukuki sürece katkıda bulunmayı ilkesel bir zorunluluk olarak görmektedir. Bu doğrultuda mutabık kalınan zamanda Savcılık makamını bilgilendirecektir.

Üzülerek belirtmek isterim ki; ülkemize onurla hizmet etmiş Başbakanımız hakkında başlatılan bir soruşturmayı hukuki mercilerden değil de basından öğrenmiş olmak dolayısıyla ülkemdeki hukuk düzeni ile ilgili olarak derin bir hüzün duydum."