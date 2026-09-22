Son Dakika | Evinden kilolarca altın çıkan bürokrat bir kez daha tutuklandı

Evinden 26 kilogram külçe altın çıkan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, dün tahliye edildikten sonra gözaltına alındı. Acar, bugün yeniden tutuklandı. Acar daha önce de tahliye edilmiş ve tekrar tutuklanmıştı.

237 MİLYON LİRA MAL VARLIĞI

Acar hakkındaki soruşturma, CİMER’e yapılan ihbar üzerine başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da 21 Şubat 2025’te savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bakanlık müfettişleri, Acar’ın geliriyle açıklanamayacak ölçüde mal varlığı edindiğini ve bazı varlıklarını gizlediğini öne sürdü.

Acar’ın evindeki aramada 26 kilogram külçe altın, 41 bin 300 avro, 19 bin dolar, çeşitli ziynet eşyaları ve üç altın tespih bulundu. Ayrıca inceleme yapılmak üzere 35 harici belleğe el konuldu.

Bilirkişi raporunda Acar’ın mal varlığının 237 milyon liraya ulaştığı, aynı dönemdeki maaş gelirinin ise 13 milyon lirada kaldığı belirtildi. Acar’ın 2015-2024 yılları arasında İstanbul, Ankara, Mersin ve Batman’da 12 taşınmaz edindiği tespit edildi. Bunlar arasında konut, dükkân, arsa, fabrika arazisi ve dubleks villaların bulunduğu kaydedildi.

İncelemelerde Acar’ın VakıfBank bünyesinde 17’si aktif olmak üzere toplam 128 hesap açtığı belirlendi. Hesapların çoğunun kısa süre sonra kapatıldığı bildirildi. Bu hesaplarda yaklaşık 28,5 milyon lira bulunduğu, Acar’ın maaş hesabında ise 2019-2024 yılları arasında 276,3 milyon liralık giriş ve 275,8 milyon liralık çıkış gerçekleştiği aktarıldı.

MASAK da Acar’ın yasal gelirleriyle sahip olduğu mal varlığı arasında ciddi fark bulunduğunu bildirdi. Raporda, bazı para hareketlerinin suçtan elde edilen geliri gizleme amacı taşıyabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Kasım 2024’te emekliye ayrılan Acar, Mart 2025’teki ifadesinde aylık gelirinin yaklaşık 3 milyon lira olduğunu savundu. Gelirinin emekli maaşı, kira, faiz, borsa ve kripto para yatırımları ile yurt dışına verdiği danışmanlık hizmetlerinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Acar, Mercedes marka aracını ve taşınmazlarını hangi tarihte, ne kadara satın aldığını hatırlamadığını söyledi. Bankadaki iki kiralık kasasında bulunanlara ilişkin de net bilgi veremedi.

Acar daha önce tahliye edilmiş, ancak savcılığın itirazı üzerine bu karar üst mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Acar, Aksaray’da gözaltına alınarak yeniden cezaevine gönderilmişti.