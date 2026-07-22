Son Dakika | CHP'de butlan yönetimi 4 il başkanını görevden aldı
Son dakika haberi... CHP'de mutlak butlan yönetimi sözcüsü Müslim Sarı, 4 il başkanını görevden alındığını açıkladı.
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CHP'de 'mutlak butlan' yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlediği MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası 'Mutlak butlan' yönetimi sözcüsü Müslim Sarı, açıklamalarda bulundu.
Sarı, 4 il başkanının görevden alındığını duyurdu:
Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı
BUTLAN SÖZCÜSÜNDEN ÖZGÜR ÖZEL EKİBİNE 'AKP İŞBİRLİKÇİSİ' SUÇLAMASI
Özgür Özel'in yeni parti duyurusu ile ilgili de konuşan Sarı, Özel ve ekibini 'AKP işbirlikçisi', 'koltukçu' ve 'bölücü' olmakla suçladı.
"ANA MUHALEFET OLMAK YENİ SİSTEM DE PEK ÖNEMLİ DEĞİL"
CHP'de 80'in üzerinde milletvekilinin istifa etmesi halinde CHP'nin ana muhalefet partisi olma özelliğini yitirebileceğine dair de değerlendirmelerde bulunan Sarı, mevcut Başkanlık Sistemi ile ana muhalefet olmanın pek de önemli olmadığını savundu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi