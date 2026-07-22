Son Dakika | CHP'de butlan yönetimi 4 il başkanını görevden aldı

CHP'de 'mutlak butlan' yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlediği MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası 'Mutlak butlan' yönetimi sözcüsü Müslim Sarı, açıklamalarda bulundu.

Sarı, 4 il başkanının görevden alındığını duyurdu:

Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı

BUTLAN SÖZCÜSÜNDEN ÖZGÜR ÖZEL EKİBİNE 'AKP İŞBİRLİKÇİSİ' SUÇLAMASI

Özgür Özel'in yeni parti duyurusu ile ilgili de konuşan Sarı, Özel ve ekibini 'AKP işbirlikçisi', 'koltukçu' ve 'bölücü' olmakla suçladı.

Müslim Sarı

"ANA MUHALEFET OLMAK YENİ SİSTEM DE PEK ÖNEMLİ DEĞİL"

CHP'de 80'in üzerinde milletvekilinin istifa etmesi halinde CHP'nin ana muhalefet partisi olma özelliğini yitirebileceğine dair de değerlendirmelerde bulunan Sarı, mevcut Başkanlık Sistemi ile ana muhalefet olmanın pek de önemli olmadığını savundu.