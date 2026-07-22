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Halk TV Siyaset Son Dakika | CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı

Son Dakika | CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı

Son dakika haberi... Gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı.

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Son Dakika | CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı
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Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

PAZARTESİ GÜNÜ GÖZALTINA ALINDI

Silivri Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında pazartesi günü sabah saatlerinde Doruk Bulut gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı - Resim : 1
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut

CHP SİLİVRİ İLÇE BAŞKANI DORUK BULUT TUTUKLANDI

Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Bulut, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANMIŞTI

Haziran ayında Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Balcıoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan Silivri Belediye Başkanvekili seçimlerini Yalçın Ekici kazandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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