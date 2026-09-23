Son Dakika | Adalar Belediyesi seçiminde AKP'ye oy veren CHP'li 3 meclis üyesi disipline sevk edildi
Son dakika haberi... Butlan CHP'si, Adalar Belediyesi seçiminde AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz'a oy veren 3 CHP'li meclis üyesini kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.
Butlan CHP'si, Adalar Belediyesi'nde başkanvekili seçiminin ardından üç meclis üyesi hakkında disiplin süreci başlattı. Yavuz Çiftçioğlu, İsmail Onur Balbınar ve Ahmet Tanay Garip, "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildi.
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından belediyede başkanvekili seçimi yapıldı. Son seçimde AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz başkanvekili seçildi. Belediye Meclisi'ndeki oylamada üç CHP'li üye, Türkyılmaz'a oy verdi ve Türkyılmaz toplam 5 oy aldı.
NE OLMUŞTU?
Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkanvekilliği görevini yürüten Medine Pamuk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül'de görevinden istifa etmişti. İstanbul Valiliği, yeni başkanvekili seçiminin 21 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu.
İlk oylamada CHP ve YENİ Parti üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle 12 üyeli mecliste salt çoğunluk sağlanamamış, başkanvekili seçimi ertelenmişti.