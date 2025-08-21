Selahattin Yılmaz’ın tutuklanması infaz düzenlemesinde pazarlık kartı mı? Yazıcıoğlu'ndan flaş yorum

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Halk TV’de Seda Selek'in sunduğu Haber Masası programına konuk oldu.

Yıldız Yazıcıoğlu, AKP'nin seçim stratejisi, yargıdaki güç mücadelesi ve MHP ile ilişkiler üzerine dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Selahattin Yılmaz’ın tutuklanmasının infaz düzenlemesi sürecinde bir pazarlık alanı oluşturabileceğini söyledi:

"Selahattin Yılmaz'ın tutuklanmasıyla birlikte yani MHP'ye bu kadar yakın olduğu açıkça kabul edilen bir ismin tutuklanmasıyla birlikte aslında gelecekteki infaz düzenlemesi için bir pazarlık alanı oluşturuluyor"

"ÇAKICI O ŞEKİLDE SERBEST KALMIŞTI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Alaattin Çakıcı'nın görüntüsünden bunu yorumluyoruz. Geçmişte de bundan yaklaşık 3 yıl önceki infaz paketinde de Bahçeli'nin önemli bir şekilde serbest kalması yönünde çalıştığı isimdi Çakıcı ve o şekilde serbest kalmıştı.

"İNFAZDA KİMLERİN YARARLANACAĞI KONUSUNDA ÖRNEK OLUŞTURACAKTIR"

Şimdi bir anlamda Selahattin Yılmaz'ın tutuklanmasıyla birlikte gelecekteki infaz düzenlemesinin hazırlanmasında bir olasılık olarak ifade ediyorum. Bir pazarlık konusu olacaktır bu durum. İnfaz düzenlemesinin sınırlarının nasıl çizileceği, bu infaz düzenlemesi kapsamında kimlerin yararlanıp cezaevinden çıkabileceği konusunda bir örnek oluşturacaktır diye ifade etmeye çalışıyorum.

"SON YAPILAN İNFAZ DÜZENLEMESİNDEN MHP MEMNUNİYETSİZ"

Bunu çerçevede de şunu söylüyorum. İnfaz düzenlemesi ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin memnuniyetsizliğini biz açıkça bu komisyon sürecinde, komisyonun 3. toplantısında milletvekilleri partileri adına söz aldığında yaşadık ve gördük. Kim konuştu? MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuştu. Ve özellikle de komisyon salonundaki oturma düzeni itibariyle AK Parti'nin karşısında oturuyor Sayın Fethi Yıldız ve özellikle AK Partili milletvekillerine bakarak "Arkadaşlar bunları konuşmak mecburiyetindeyiz. Rahatsızlık olabilir ama bunları konuşmak mecburiyetindeyiz" ifadesini kullandı ve açıkça şunu söylemiş oldu konuşmasının bütünü itibariyle. Temmuz ayında AK Parti hükümetinin Adalet Bakanlığı'nın taslağı ile gelen meclise AK Parti'nin teklifi olarak sunulan bir infaz paketi kabul edildi ama bu infaz paketi bir işe yaramadı demiş oldu. Ne dedi? Çünkü cezaevlerinin kapasitesi 200.000 oysa 420.000'i aşkın kişi cezaevinde dedi.

"SORUYORUM YILMAZ'IN TUTUKLANMASI BUNUN PARÇASI MI?"

Konuşmasını sadece orada sınırlı tutmadı. Bununla ilgili sosyal medya mesajları da paylaştı Fethi Yıldız ve bu tezini savunmaya devam etti.

Geçtiğimiz ocak ayından bugüne aslında MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi taslakları vardı ve bunlar Adalet Bakanlığı'na sunulmuştu. Dolayısıyla MHP'nin beklentisi meclis kapanmadan önce gelecek yargı paketinde MHP'nin de öngördüğü şekilde bazı düzenlemeler yapılmasıydı. MHP bunu özellikle Covid pandemisi kaynaklı haksızlık olarak ifade ediyor ve o haksızlığı gidermek amaçlı olduğunu söylüyor.

Bence şimdi MHP'nin komisyondaki bu açıklamaları not edildi ve birtakım hamleler yapılıyor. Gelecekteki infaz düzenlemesinde MHP'nin tutum almasını sağlayacak. MHP'nin bazı taleplerinde belki esneklik ya da tam tersi yönde tutum almasını sağlayacak adımlar atılıyor.

Selahattin Yılmaz tutukluluğu da acaba bunun bir parçası mı diye ben gazeteci olarak soruyorum.”

Yıldız Yazıcıoğlu, Bahçeli'nin son dönemde CHP'ye yönelik operasyonlar hakkındaki mesajlarını da yorumladı.

Yazıcıoğlu, İmralı Süreci'nin en önemli adımlarından biri olan komisyonun devam ederken neden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmediğini sordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bahçeli'nin açıklamalarını üstüne alınmaması ve hedefin de Erdoğan olduğunu söylemesinin doğru olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, şunları ifade etti:

