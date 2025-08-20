Şamil Tayyar Adalet Bakanını sildi! Yargıda temizlik görevini başsavcıya verdi

Avukat Rezan Epözdemir'in "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanması, hem yargı hem siyaset camiasını karıştırdı. Özellikle AKP'li Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bazı "hatırlı" isimler tarafından kuşatıldığını iddia ederek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Akın Gürlek'e sahip çıkılsın" demişti.

Son olarak liderliğini, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Selahattin Yılmaz'ın yaptığı belirtilen "suç örgütü" operasyonunda tutuklanan avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık da yargı-siyaset arasındaki çekişmenin fitilini ateşledi.

"SAYMAKLA BİTMİYOR"

Bu operasyonlar ve tutuklamalar için Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Yargıda FETÖ’den sonra yeni bir temizlik için tarihi fırsat" dedi. Tayyar, söz konusu paylaşımında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile görüştüğünü de belirterek, "Rezan Epözdemir. Cem Duman. Semra Ilık. Gösterişli hayatlar. Milyonlarca dolarlık lüks ofisler. 40/50 avukatlık hukuk timleri. Son model lüks çakarlı araçlar. Hakime/savcıya yurtdışı tatil promosyonu. Pahalı restaurantlarda hakimle/savcıyla alemler. Stadlarda hakimle/savcıyla loca keyfi. Var da var, saymakla bitmiyor" ifadelerini kullandı.

YARGIDA 'YENİ TEMİZLİK' MESAJI

Tayyar, öte yandan art arda yapılan operasyonlar "umut verici" olduğunu söyleyerek, Başsavcı Gürlek'in "kararlı ve kendinden emin" olduğunu söyleyerek, "Ayrıca, siyaset dahil etkili her merkezle bağ kurup güç devşirmek de oyuna dahil. Art arda gelen bu operasyonlar, bir yönüyle şaşırtıcı bir yönüyle umut verici. Akın Gürlek Başsavcımızla da görüştüm bugün, çok kararlı ve kendinden emindi. Yargıda FETÖ’den sonra yeni bir temizlik için tarihi fırsat. Dilerim, heba edilmez. Edilmeyecek gibi gözüküyor" dedi.

Şamil Tayyar'ın, "yargıda temizlik" ifadesi akıllarda soru işaretleri bırakırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u 'temizliği yapanlar' arasına dahil etmemesi dikkat çekti.