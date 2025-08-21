MHP'li Vahit Kayrıcı’dan Çakıcı ve Selahattin Yılmaz paylaşımı: Dost meclisi

İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda, aralarında Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Selahattin Yılmaz'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Yılmaz, suç örgütü olma suçlamasıyla hakim karşısına çıkmış ve tutuklanmıştı.

Bahçeli 'Selahattin Yılmaz' üzerinden Özgür Özel'e yüklendi CHP'den yanıt geldi: Bize değil Erdoğan'a söyle!

BAHÇELİ "ÜLKÜDAŞIM" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Yılmaz'a "Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. " sözleriyle sahip çıkmıştı.

Son dakika | Bahçeli Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: Dava arkadaşım

"DOST MECLİSİ"

MHP Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı'dan da Yılmaz'a destek mesajı geldi. Kayrıcı, Selahattin Yılmaz ile fotoğrafını paylaştı ve paylaşımına "Dost meclisi" notunu düştü.

Kayrıcı'nın Yılmaz ile fotoğrafında, Çakıcı'nın da olması da dikkat çekti.