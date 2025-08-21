MHP'li Vahit Kayrıcı’dan Çakıcı ve Selahattin Yılmaz paylaşımı: Dost meclisi

MHP'li Vahit Kayrıcı’dan Çakıcı ve Selahattin Yılmaz paylaşımı: Dost meclisi
Yayınlanma:
MHP Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, tutuklanan Selahattin Yılmaz ile fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Alaattin Çakıcı da yer alıyor. Kayrıcı paylaşımına "Dost meclisi" notunu düştü.

İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda, aralarında Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Selahattin Yılmaz'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Yılmaz, suç örgütü olma suçlamasıyla hakim karşısına çıkmış ve tutuklanmıştı.

Bahçeli 'Selahattin Yılmaz' üzerinden Özgür Özel'e yüklendi CHP'den yanıt geldi: Bize değil Erdoğan'a söyle!Bahçeli 'Selahattin Yılmaz' üzerinden Özgür Özel'e yüklendi CHP'den yanıt geldi: Bize değil Erdoğan'a söyle!

BAHÇELİ "ÜLKÜDAŞIM" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Yılmaz'a "Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. " sözleriyle sahip çıkmıştı.

Son dakika | Bahçeli Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: Dava arkadaşımSon dakika | Bahçeli Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: Dava arkadaşım

"DOST MECLİSİ"

MHP Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı'dan da Yılmaz'a destek mesajı geldi. Kayrıcı, Selahattin Yılmaz ile fotoğrafını paylaştı ve paylaşımına "Dost meclisi" notunu düştü.

Kayrıcı'nın Yılmaz ile fotoğrafında, Çakıcı'nın da olması da dikkat çekti.

selahattin-yilmaz-2.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı