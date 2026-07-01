Seferihisar Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu

İzmir Valiliği, CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanmasının ardından belediye başkan vekilliği için yapılacak seçimin tarihini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, belediye meclis üyelerinin 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü sandık başına gideceği belirtildi.

SEFERİHİSAR SEÇİMLERİ 6 TEMMUZ'DA YAPILACAK

İzmir Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Seferihisar Belediye Başkanı İsmail YETİŞKİN, Anayasanın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 30.06.2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır.

Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da Seferihisar Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 30 Haziran Salı günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından da geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.