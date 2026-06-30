Son dakika | CHP'li Seferihisar belediye başkanı tutuklandı

İzmir’de Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 12 kişi, tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belediye Başkanı ile beraber tutuklanan diğer isimler şu şekilde:

İnanç Karabulut, İrfan Çevik, Mehmet Uğur, Nilay Özcan Eşin,İsmail Fergun Keser, Cüneyt Okultaş, Barış Yaman, Mehmet Ersay, Medeni Çiftçi, Sercan Taşlıoğlu, Birkan Alkan

25 HAZİRAN'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

25 Haziran tarihinde Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suçlar soruşturmasında arasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 20 kişi gözaltına alınmış, dün akşam saatlerine doğru da tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilmişti.

GÖZALTINDAYKEN DİYALİZE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Aynı zamanda kronik böbrek yetmezliği nedeniyle haftada 3 gün hemodiyaliz tedavisi alan Yetişkin, gözaltı sürecinde rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi için hastaneye götürülmüş, avukatı Serhat Gökalp de edavinin aksamasının ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini vurgulayarak sürecin kesintisiz yürütülmesi gerektiğini söylemişti.