SDG-İmralı görüşmesi iddiası Ankara'yı hareketlendirdi: AKP'den silah bırakma mesajı geldi

Terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideri Mazlum Abdi ile SDG yöneticilerinden İlham Ahmed’in mart ayında İmralı’ya götürülerek PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüştürüldüğü iddia edildi. Öcalan’ın, “Beni anlamadınız” sözleriyle SDG yönetimine tepki gösterdiği öne sürülürken, İlham Ahmed’e ise “Ben burada devletle anlaştım. Ben olmazsam sen de Halep’teki kızlar gibi ya ele geçirilecektin ya da kendini binadan atacaktın. Sizi ben kurtardım” dediği ileri sürüldü. Görüşmede ayrıca SDG’nin, Suriye yönetimiyle “entegrasyon” sürecine yönelmesi gerektiği mesajının verildiği de iddialar arasında yer aldı.

‘AKP’NİN TUTUMU AYNI’

Cumhuriyet'in haberine göre; AKP kaynakları, ortaya atılan bilgilerin hükümetin siyasi yaklaşımında herhangi bir değişiklik yaratmayacağını belirtti. Parti kulislerinde, silah bırakma sürecinin beklendiği ölçüde ilerlemediğine dikkat çekilirken, “Öcalan kendi görüşlerini dile getirebilir ancak bu durum AKP’nin politikasını değiştirmez. Devletin duruşu açık” yorumları yapıldı. Özellikle SDG’nin yaklaşımından rahatsızlık duyulduğu belirtilirken, “silah bırakma” konusunun vazgeçilmez bir şart olduğu vurgulandı. Parti çevreleri, “Örgütün tüm yapılarıyla silah bırakması gerekiyor. Yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi için temel koşul bu. Netleşmiş bir tablo olmadan yeni adımlar atılması kolay değil” değerlendirmesinde bulundu.

DEM PARTİ VE MHP FARKLI YAKLAŞIYOR

Ankara kulislerinde, süreç konusunda AKP ile MHP ve DEM Parti arasında yaklaşım farkı bulunduğu yorumları da yapılıyor. Bazı AKP kurmayları, MHP ve DEM Parti’nin Meclis çatısı altında yasal düzenlemelerin daha hızlı ilerlemesini istediğini öne sürerken, AKP’nin ise güvenlik odaklı ve kontrollü bir süreç yürütme eğiliminde olduğunu savunuyor. Parti içindeki değerlendirmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı dilin de dikkat çektiği belirtiliyor. Bazı kurmaylar, “Sayın Erdoğan’ın bugüne kadar Öcalan hakkında doğrudan bir açıklamasını duydunuz mu? Cumhurbaşkanımız oldukça temkinli hareket ediyor. Milliyetçi tabanı karşısına alacak bir görüntü verilmez” şeklinde konuştu.

‘MAZLUM ABDİ TÜRKİYE’YE GELEBİLİR’ İDDİASI

Öte yandan Ankara kulislerinde, SDG lideri Mazlum Abdi’nin Türkiye’ye gelebileceğine dair iddialar da konuşuluyor. Ancak AKP çevreleri tarafından bu konuda resmi bir doğrulama yapılmış değil. Parti kaynakları, “Silah bırakma konusunda somut ve tam kapsamlı bir ilerleme sağlanmadan yeni temasların ya da yeni görüntülerin ortaya çıkması kolay görünmüyor” ifadelerini kullandı.