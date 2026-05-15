Mazlum Abdi İmralı'da Öcalan ile görüştürülmüş! Konuşulanlar bile sızdı

Süreç kapsamında adımların karşılıklı beklentiler üzerine durduğu dönemde çok dikkat çeken bir gelişmenin Mart ayında yaşandığı öne sürüldü. Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Kuzey Irak merkezli Darka Mazi'de yer alan iddiaya göre, SDG lideri Mazlum Abdi ile İlham Ahmed, Mart ayında İmralı’ya giderek Öcalan’la görüştürüldü.

ÖNCE BARACK SONRA ÖCALAN

İddiaya göre Abdi, 24 Ocak’ta Süleymaniye’ye giderek Talabani kardeşler ve ABD’nin Suriye Özel temsilcisi Tom Barrack ile temaslarda bulundu. Ardından Rojava’ya geçen Abdi’nin, buradan da Türkiye’nin oluşturduğu özel bir kanal üzerinden İmralı’ya geçtiği öne sürüldü.

Haberde, Öcalan’ın görüşmede hem Mazlum Abdi’ye hem de İlham Ahmed’e sert mesajlar verdiği iddia edildi.

"BENİ ANLAMADINIZ"

Darka Mazi’nin aktardığına göre Öcalan’ın iki isme 'beni anlamadınız" dediği ve İlham Ahmed’e hitaben "Ben burada devletle anlaştım. Ben olmazsam sen de Halep'teki kızlar gibi ya ele geçirilecektin ya da kendini binadan atacaktın. Sizi ben kurtardım" dediği öne sürüldü.

Aynı haberde Öcalan’ın Mazlum Abdi’ye ise geçmiş süreçlere ilişkin eleştiriler yönelttiği ve “entegrasyonu başarma” görevi verdiğini söylediği iddia edildi. Öcalan'ın Abdi'ye söyledikleri de sızdı. İddiaya göre Öcalan Abdi'ye şu sözlerle kızdı:

"Sen İsrail'in denetiminde devlet kuracaktın olmadı, bak yine bana dönmek zorunda kaldın. Şimdi geçmişin hataları için seni entegrasyonu başarmakla görevlendiriyorum. Bari bu kez layık ol, başar"

TÜRKİYE ZİYARETİ AÇIKLAMASI İLE GÜNDEMDE

Öte yandan Mazlum Abdi’nin kısa süre önce gazeteci Amberin Zaman ile yaptığı röportajda Türkiye ile temasların sürdüğünü söylediği belirtildi. Abdi’nin, Ankara’ya olası bir ziyaret için “hazırlık yapıldığını” ifade ettiği ve bu ziyaret kapsamında Abdullah Öcalan ile görüşebileceğini dile getirdiği aktarıldı.