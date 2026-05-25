PKK'dan iktidara CHP çıkışı: AKP'nin süreçte çözüm anlayışının olmadığını güçlendirdi

PKK tarafından yapılan yeni açıklamada "CHP’ye yönelik bu tutum süreçte çözüm anlayışının olmadığını güçlendiriyor" ifadeleri kullanıldı.

İmralı Süreci kapsamında feshedilen PKK, yeni oluşumlarının adını AHY olarak duyurmuştu. Apocu Hareket Yönetimi (AHY), bugün AKP-MHP'ye bildiri tarzında sert mesajlar yolladı. DEM Parti'nin İmralı Heyeti bugün Öcalan'ın yeni açıklamalarını paylaşmış, bu açıklamalarda yasal adımların bir an önce atılmasının altı çizilmişti.

AHY bugün yeni bir açıklama yaptı. Süreçte bugüne kadar atılan adımlardan bahsedildi. Bahçeli'nin süreci başlatan konuşmasında Öcalan için yaptığı umut hakkı çıkışı için, "PKK'dan iktidara CHP çıkışı: Süreçte çözüm anlayışının olmadığını güçlendirdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada CHP'ye yapılan son polis müdahalesi eleştirildi. Süreç için CHP'ye rol verilmesi gerekirken atılan bu adımlar için "Kürt sorununda çözüm anlayışının olmadığı düşüncesini güçlendirmektedir. Kürt sorunu demokratikleşme temelinde çözülecekse demokratik siyasal alana yönelik böyle bir müdahalenin olmaması gerekirdi" ifadeleri kullanıldı.

ADIM ATILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Açıklamanın sonunda AKP-MHP'ye gerekli adımların atılması için çağrıda bulunuldu:

"Hareket Yönetimi olarak, AKP-MHP iktidarına mevcut sürece ciddi ve sorumlu yaklaşması, Türkiye’nin hayrına olacak bir çözüm için gerekli adımları gecikmeden atma çağrısı yapıyoruz."
