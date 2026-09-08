Özkan Yalım'ın araçlarını satın alan çıkmadı! TMSF tekrar ihaleye çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile sevgilisine ait olduğu belirtilen araçları yeniden satışa çıkaracak. Daha önce düzenlenen ihalede araçlara alıcı çıkmadı.

Uşak Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında tutuklanan Yalım’ın şirketlerine TMSF kayyum olarak atanmıştı. NTV'nin haberine göre; Fon, bu şirketlerden Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı 25 araç için yeni ihale ilanı yayımladı.

TOPLAM DEĞERİ 42 MİLYON LİRA

Listede lüks ciplerden kamyonlara kadar farklı türlerde 25 araç bulunuyor. Araçlar için belirlenen toplam muhammen bedel 41 milyon 944 bin 500 lira. İlanda araçların tamamında haciz bulunduğu belirtildi.

İhaleler 10 Eylül 2026’da saat 10.00 ve 13.30’da gerçekleştirilecek. Tekliflerin ise 9 Eylül saat 16.00’ya kadar TMSF’nin İstanbul Şişli’deki adresine veya şirketin Uşak’taki merkezine elden ya da posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Başvurular ilanda belirtilen e-posta adresleri üzerinden de yapılabilecek. Ancak elektronik ortamda gönderilen şartnamelerin asıllarının ihale öncesinde şirket yetkililerine sunulması şartı aranacak.

NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEK

İhaleye katılacak kişiler, teklif verecekleri her araç için belirlenen teminatı şirketin Halkbank Uşak 1 Eylül Şubesi’ndeki hesabına yatıracak. Aynı tutarda ve iki ay süreli geçici banka teminat mektubu da kabul edilecek. İhale yerinde nakit teminat alınmayacak.

İlanda paylaşılan bilgilerin taahhüt niteliği taşımadığı, araçların mevcut durumlarıyla satışa sunulduğu bildirildi.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yalım’a ait olduğu belirtilen otel, restoran, disko ve barda aramalar yapılmıştı. Aramalarda 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 sabit disk, 8 taşınabilir bellek, 14 CD ve 2 kamera kayıt cihazına el konulmuştu.

Yolsuzluk iddiaları üzerine tutuklanan Özkan Yalım’ın mal varlığına da Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konulmuş, şirketlerinin yönetimine TMSF kayyum olarak atanmıştı.